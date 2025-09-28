Sabrina Rojas confesó todo lo que siente al ver a Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”

En medio de los rumores que la vinculan con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa, Sabrina Rojas rompió el silencio y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas. La actriz, que comparte pantalla con el conductor en Estamos de paso, se refirió a lo que le genera trabajar junto a él y dejó una frase que despertó aún más especulaciones: “Es hipnótico”.

La confesión llegó después de que ambos protagonizaran un momento cómplice en el ciclo de Carnaval Stream. Allí, Tinelli desafió a Sabrina a comer un alfajor entero en vivo, recordando las clásicas ocurrencias de Showmatch. Las risas, los comentarios picantes y la química al aire no tardaron en encender la imaginación de muchos espectadores.

Desde la televisión peruana recogieron las imágenes y deslizaron la posibilidad de que entre ellos haya algo más que buena onda. Fue entonces cuando Sabrina Rojas enfrentó las preguntas más directas en una nota con LAM (América TV). Santiago Riva Roy fue al grano: “Marcelo está soltero ahora. Si te invita a salir, ¿estás?”. Con una sonrisa incómoda, la actriz contestó: “No lo sé... Pero no soy ninguna tercera en discordia”.

El cronista insistió para conocer qué es lo que la atrae del conductor. Y fue allí cuando Sabrina lanzó la declaración más comentada de la noche: “Es hipnótico. Marcelo es mi jefe, buena onda. Es una persona que está recién separada...”, aclaró, tomando distancia de cualquier versión de romance, pero reconociendo la atracción que despierta.

Lo cierto es que el contexto no deja de alimentar las suspicacias. Marcelo Tinelli confirmó recientemente que su relación con Milett Figueroa llegó a su fin. “Nos separamos con Milett, le mando un beso”, reveló al aire en Estamos de paso, dejando sorprendidos a todos. Y agregó: “Llegamos al final de una relación hermosa que duró dos años, le mando un beso gigante. El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar”.

El conductor cerró su anuncio con palabras de afecto hacia su expareja: “Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos”. Un mensaje que buscó transmitir respeto y cariño pese al cierre del vínculo.

En este escenario, cualquier gesto de complicidad con Sabrina Rojas es analizado con lupa. Ella, por su parte, intenta dejar en claro que no tiene intenciones de ocupar el lugar de nadie. Sin embargo, sus palabras sobre Marcelo Tinelli fueron suficientes para sumar un nuevo capítulo a una historia que promete seguir generando titulares.