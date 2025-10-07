Quién es la famosa ex Gran Hermano que confirmó su romance con un futbolista

En Gran Hermano, los participantes suelen buscar fama, revancha personal o una nueva oportunidad profesional. Pero a veces, el reality también deja espacio para algo más profundo: el amor. Y eso fue lo que finalmente le ocurrió a Catalina Gorostidi, una de las figuras más recordadas de la edición 2023/2024, quien volvió a sonreír tras meses complicados y confirmó su relación con un futbolista argentino que juega en el exterior.

Durante su paso por Gran Hermano, Catalina Gorostidi se destacó por su carácter fuerte y por haber sido primero aliada y luego rival de Furia. Sin embargo, una vez fuera de la casa, su historia tomó un rumbo inesperado. Luego de un noviazgo conflictivo con Joel Ojeda, marcado por acusaciones de maltrato y una ruptura dolorosa, la médica santafesina atravesó una etapa difícil, con problemas emocionales y de salud que la alejaron de los medios.

Con el tiempo, Cata logró recomponerse y retomar su vida con otra energía. Hoy, lejos de las polémicas, volvió a ilusionarse junto a Germán Ferreyra, un futbolista surgido de Vélez Sarsfield, que tuvo paso por Arsenal de Sarandí y actualmente juega en el Melbourne City F.C. de Australia. Allí, el deportista vive un gran presente tras consagrarse campeón de la A-League con su equipo.

Aunque no trascendió cómo se conocieron, los indicios de su relación ya son públicos. Ambos intercambian mensajes cariñosos en redes sociales, donde sus seguidores notaron la complicidad y los guiños románticos que los delatan.

En una reciente publicación de Ferreyra, donde se lo ve posando con la camiseta de su club australiano, escribió: “Estamos listos 25/26 #melbournecity”. Entre los primeros comentarios apareció el de la ex Gran Hermano: “A mí me encantan los tatuajes en tu brazo”, lanzó Cata. La respuesta del futbolista no tardó en llegar: “A mí me gustas vos”, dejando en evidencia el ida y vuelta amoroso.

El intercambio no quedó ahí. En otra publicación de Catalina Gorostidi, donde compartió una serie de fotos suyas con la frase “El karma fui, soy y seré siempre yo”, el futbolista volvió a hacerse presente con emojis de corazones. Ella respondió en la misma sintonía, con cuatro caritas enamoradas y un avión, lo que encendió las especulaciones sobre un posible encuentro en el corto plazo.

Por lo pronto, Catalina Gorostidi disfruta de un presente distinto, lejos del ruido mediático y con un nuevo amor que parece haberle devuelto la sonrisa. Si bien la historia recién comienza, habrá que ver cómo manejan la distancia, ya que por lo pronto sólo se aprecian gestos en redes.