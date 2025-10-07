Yuyito González sorprendió al visitar a Javier Milei y reveló si habrá reconciliación

Con un elegante tapado y su característica sonrisa, Yuyito González llegó al Movistar Arena para presenciar la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei. Su presencia no pasó desapercibida: las cámaras la siguieron desde su entrada y los rumores sobre un posible reencuentro amoroso comenzaron a multiplicarse antes de que siquiera se sentara.

La conductora aclaró que fue invitada especialmente y que asistió “como comunicadora”, aunque su vínculo pasado con Javier Milei volvió a colocarla en el centro de la escena mediática. “Veníamos hablando un poquito y me contó que tenía la presentación. Así como fui al Luna Park, voy a esta también. Es un hecho histórico y para mí es un privilegio estar ahí”, expresó con serenidad ante los medios presentes.

Acompañada por su vestuarista y amiga Nati Rosales, Yuyito González se mostró relajada y sonriente. Sin embargo, las cámaras del programa A la Tarde captaron cada gesto, alimentando la expectativa sobre si finalmente se encontraría con el presidente en persona después de seis meses sin verse.

“Tenemos un lindo vínculo, hablamos y está todo bien. Eso es lo más importante”, aseguró Yuyito González, intentando calmar las versiones que ya comenzaban a circular por los pasillos del estadio. Según explicó, su relación actual con Javier Milei es cordial, aunque puramente amistosa y sin intenciones románticas.

A pesar de sus declaraciones, un detalle generó todavía más suspicacias: el auto oficial del presidente habría pasado a buscarla por su casa antes del evento. El dato, que trascendió en el programa de espectáculos, reavivó las especulaciones sobre un acercamiento más personal del que ambos admiten públicamente.

Con firmeza, la conductora desmintió cualquier insinuación sobre una cena o reencuentro íntimo. “No estoy hablando de una cuestión sentimental. Hoy simplemente estoy feliz por acompañar un hecho relevante, y profesionalmente me encanta estar presente”, subrayó.

De todos modos, su tono cambió al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación futura. Con una sonrisa enigmática, dejó una frase que bastó para encender titulares: “El tiempo lo dirá. El amor es lindo y yo estoy para eso, para estar enamorada y bien. Dios sabrá quién será la persona”.

Así, entre luces, aplausos y miradas curiosas, Yuyito González volvió a ser noticia. No solo por su elegancia o su presencia en un evento político, sino porque una simple visita reabrió la incógnita sobre si el pasado podría volver a tocar la puerta.