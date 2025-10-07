Daniela Celis reveló qué recuerda Thiago Medina del accidente

Después de días de angustia e incertidumbre, Daniela Celis finalmente se animó a hablar de cómo vive Thiago Medina su recuperación tras el grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte. En una entrevista televisiva, la ex Gran Hermano reveló cómo reaccionó el joven al conversar por primera vez sobre lo sucedido y compartió detalles íntimos de su evolución.

Con la voz entrecortada pero llena de esperanza, Daniela explicó que Thiago empieza a procesar de a poco lo que vivió. “Estoy muy feliz, siento un alivio en el cuerpo. Recién salgo del hospital, Thiago hoy a la mañana hizo una videollamada con las nenas, están súper comunicados”, contó en Cortá por Lozano (Telefe), donde habló de los primeros momentos fuera de terapia intensiva.

La felicidad de Celis tiene que ver no solo con los avances médicos, sino con la actitud de él. “Tiene mucha ansiedad, no quiere saber más nada. Es increíble la voluntad y la fuerza que tiene. Los médicos no pueden entender la evolución, nos dicen que es un milagro”, aseguró, todavía asombrada por la fortaleza del joven.

Pero el dato que más llamó la atención fue lo que Thiago Medina respondió cuando le preguntaron por el accidente: no recuerda nada. Así lo explicó Daniela, consciente de que ese vacío forma parte de su proceso de sanación. “Él sabe más o menos lo que le pasó, pero del accidente no se acuerda nada. Entendemos que el cerebro hace un bloqueo a los traumas o al shock, está con asistencia psicológica. No contamos nada que él no pregunte, le decimos la verdad pero lo justo y necesario”, detalló.

La modelo también explicó cómo lo ayudan a reconstruir su historia sin sobrecargarlo de información. “Él dice que volvió a nacer, sabe que estuvo grave, que pasaron 23 días y que estuvo en un coma inducido. De a poco se va enterando de las operaciones, qué le pasó en la panza y cuáles son los órganos dañados, le vamos contando despacio para cuidar su salud mental”, sostuvo.

En ese proceso de recuperación, Thiago mantiene la curiosidad intacta. “Esta mañana por videollamada me dijo: ‘Estoy en Telefe Noticias’, y yo de a poco le voy hablando. También me preguntó cómo estaban los medios y le dije que se quedara tranquilo, que todos estaban apoyándonos”, relató Daniela con ternura.

Aunque todavía queda camino por recorrer, el panorama es alentador. Daniela Celis celebra cada paso adelante y no oculta su gratitud por el milagro de tenerlo nuevamente cerca. “Estoy muy feliz de tenerlo de vuelta con nosotras y que mis hijas no se queden sin papá”, dijo emocionada. Y entre risas, resumió la sensación que los atraviesa a todos: Thiago volvió a nacer, pero con más fuerza que nunca.