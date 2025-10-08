Tras meses cerrado, el Paso Pichachén ya tiene fecha de reapertura

Las autoridades de Argentina y Chile definieron la reapertura del Paso Internacional Pichachén para el jueves 30 de octubre, en un acto binacional en la comuna chilena de Antuco, Región del Biobío.

La decisión fue adoptada tras una reunión virtual de coordinación entre representantes de ambos países, donde se evaluaron los avances en las tareas de despeje, mantenimiento de caminos y las condiciones climáticas en la zona cordillerana.

Horarios y condiciones de funcionamiento

El horario de funcionamiento del Paso Pichachén será de 8 a 18 para el ingreso a Chile y de 8 a 19 para acceder a la Argentina. Se mantendrán las condiciones habituales de tránsito y control fronterizo.

La directora provincial de Asuntos Institucionales del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Neuquén, Victoria Flores Agüero, destacó que “desde Neuquén venimos trabajando intensamente para que el Paso Pichachén pueda habilitarse, entendiendo la importancia que tiene para las familias, el turismo y la producción regional”.

Agregó además que “celebramos esta definición conjunta con Chile, que nos permitirá volver a unir a las comunidades de ambos lados de la cordillera con condiciones seguras y todo dispuesto para una nueva temporada”.

Avances en los trabajos de despeje

Durante la reunión, las autoridades chilenas informaron que continúan los trabajos en el sector de El Desecho, donde todavía se registran zonas con hasta tres metros de nieve. Los equipos de Vialidad de Chile mantienen el compromiso de finalizar las tareas dentro de los plazos previstos y garantizar la transitabilidad segura antes de la fecha acordada.

Del lado argentino, se confirmó que los caminos neuquinos, especialmente las rutas provinciales N° 6 y 57, se encuentran en óptimas condiciones de transitabilidad. Los equipos de Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional trabajan en la puesta a punto de las instalaciones del complejo fronterizo.

Asimismo, los organismos nacionales —Migraciones, Aduanas y Gendarmería Nacional— informaron que sus dependencias se encuentran operativas, restando solo detalles menores en los servicios básicos, los cuales estarán concluidos antes de la apertura.

Una reapertura clave para la integración

La apertura estaba originalmente prevista para el 17 de octubre, pero debió reprogramarse por las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana, con nuevas nevadas y lluvias en los sectores altos del lado chileno.

Tanto las autoridades argentinas como chilenas coincidieron en priorizar la seguridad de los usuarios y garantizar un tránsito seguro en todo el corredor fronterizo.