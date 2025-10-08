Doble femicidio en Bahía Blanca: una mujer y su hija fueron halladas calcinadas

La ciudad de Bahía Blanca amaneció conmocionada por un brutal doble femicidio. En una vivienda del barrio Thompson, una madre y su hija fueron halladas muertas tras un incendio que, según las primeras pericias, fue intencional y utilizado para borrar las huellas del crimen. Las víctimas fueron identificadas como Myriam Adriana Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25).

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en una casa ubicada sobre la calle Santa Fe al 2300, a pocas cuadras del Mercado de Abasto. Un vecino llamó al 911 cerca de la una de la mañana para denunciar el incendio. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía Bonaerense y Bomberos del Cuartel Central encontraron los cuerpos calcinados, acostados en una de las habitaciones.

Según confirmaron fuentes judiciales, dentro de la vivienda se detectaron restos de nafta, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego fue provocado. Además, un testigo aseguró haber escuchado dos detonaciones similares a disparos de arma de fuego cerca de las 22:30, y minutos más tarde observó a una persona que escapaba en moto del lugar. “Mi hijo vio salir una moto roja. Cuando empezó el fuego intentamos entrar, pero había tanto humo que era imposible”, contó Daniel, un vecino, en diálogo con la prensa.

El fiscal Jorge Viego, de la Fiscalía N°5, quedó a cargo de la investigación, que en un principio fue caratulada como “averiguación causal de deceso” pero ya se orienta hacia un doble femicidio. “No hay duda de que se trata de un homicidio. Se trabaja contra reloj para dar con el autor o los autores”, señaló una fuente cercana al caso.

Las víctimas vivían en el mismo domicilio desde hacía más de 30 años. Vecinos relataron que, tras la muerte del jefe de familia por una enfermedad, madre e hija continuaron solas. “Eran mujeres trabajadoras, buenas vecinas, sin problemas con nadie. Es terrible lo que pasó”, lamentó Daniel, todavía conmocionado.

Los resultados de la autopsia, que se realizarán durante la tarde de este miércoles, serán clave para determinar si las mujeres fueron asesinadas a balazos antes del incendio. La policía busca además el teléfono celular faltante de una de las víctimas, que podría aportar información decisiva para identificar al responsable del crimen.