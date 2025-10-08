Paula Varela confirmó la relación de Nico Vázquez y Dai Fernández: los detalles secretos

Mientras el ambiente artístico todavía asimila la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años juntos, una nueva historia sentimental del actor empieza a tomar fuerza. Esta vez, los rumores dejaron de ser simples comentarios y llegaron con nombre y apellido. Es que Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, sería el nuevo amor del actor. La confirmación llegó este miércoles de la mano de Paula Varela, quien aseguró que el romance ya es un secreto a voces entre sus allegados.

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen ‘se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance’. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe”, reveló la periodista en Intrusos (América TV), dando pie a una de las noticias más comentadas del día.

De acuerdo con Varela, la actriz ya habría compartido la novedad con su círculo más cercano. “Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto”, explicó. Además, la panelista sumó un dato clave sobre cómo nació el vínculo: “Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi.”

Con su estilo directo, la periodista recordó que las primeras versiones del acercamiento entre ambos comenzaron cuando se conoció la ruptura del matrimonio. “Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas”, puntualizó.

En medio de la charla, Marcela Tauro sumó un detalle que encendió todavía más el debate. La panelista recordó una escena que, según relató, presenció Viviana Canosa tiempo atrás: “La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose.” Un comentario que terminó de confirmar que el vínculo ya trascendió los rumores y es una realidad dentro del elenco teatral.

Vale recordar que la ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi fue confirmada hace apenas tres meses y marcó el cierre de una historia de casi veinte años. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, no solo por el tiempo compartido sino por el vínculo sólido que ambos construyeron dentro y fuera del escenario, siempre bajo un perfil de respeto y compañerismo.

De este modo, Nico Vázquez atraviesa una nueva etapa personal en la que, según su entorno, encontró contención y alegría en Dai Fernández. Aunque todavía no lo hicieron público, todo indica que el blanqueo está al caer y que el actor vuelve a apostar al amor, esta vez lejos de los flashes pero con la misma intensidad de siempre.