Wanda Nara volvió a cargar contra la China Suárez y la insultó: “Sos una…”

La tregua entre las dos figuras más polémicas del espectáculo argentino duró poco y nada. Cuando parecía que los escándalos quedaban atrás, un posteo en Instagram volvió a poner todo patas arriba. Con un mensaje lleno de furia, indirectas y palabras subidas de tono, Wanda Nara apuntó nuevamente contra la China Suárez y dejó en claro que no tiene intención de dar por cerrada esta historia.

El conflicto resurgió luego de que la China Suárez luciera en redes un exclusivo bolso rosa, asegurando que era un obsequio encargado especialmente por su pareja. Ese detalle detonó el enojo de Wanda Nara, que reaccionó con una explosión de insultos en sus historias. Aunque no escribió nombres, nadie tuvo dudas sobre a quién iban dirigidas las acusaciones.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo, dando inicio a un descargo que rápidamente se viralizó. En su reproche, denunció que se le advirtió en reiteradas ocasiones que las niñas estaban mal y que, aun así, la otra protagonista habría buscado provocar más daño.

Lejos de quedase ahí, la empresaria siguió con su ataque directo, asegurando que el ostentoso regalo sería parte de una estrategia para incomodar a su hija en una fecha especial. “Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo”, lanzó, duplicando la apuesta.

La furia continuó cuando ironizó sobre el lujoso accesorio: “Tengo tres de esos”, afirmó, burlándose de la supuesta intención de competir en el plano material. A partir de allí, el tono se volvió aún más ofensivo, acusándola de querer compararse con una menor.

En otro tramo del texto, Wanda Nara apuntó también contra las mujeres que —según ella— se ponen del lado de su ex en las disputas legales por la crianza: “Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”, cerró sin filtro.

En cuestión de minutos, los seguidores transformaron el post en tendencia y las redes se llenaron de comentarios, memes y especulaciones. La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, y todo indica que está lejos de terminar. Por ahora, el silencio de la actriz solo alimenta el suspenso: la pregunta es cuándo y cómo responderá.