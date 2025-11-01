Las fuertes declaraciones de Leandro García Gómez contra Lowrdez en la Justicia

El escándalo que mantiene en vilo al mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo con la declaración indagatoria de Leandro García Gómez, expareja de la artista conocida como Lowrdez Fernández. Tras varios días de incertidumbre, el imputado finalmente se presentó ante la Justicia y expuso una versión completamente distinta a la que se conoció en los medios, generando aún más controversia alrededor del caso.

Según trascendió, Leandro García Gómez negó categóricamente todos los hechos que se le atribuyen. En especial, desmintió las acusaciones vinculadas a amenazas y a la creación de perfiles falsos para interferir en la vida privada y profesional de Lowrdez Fernández. Además, aseguró que los fuertes ruidos detectados el 1 de octubre no respondían a un episodio violento, sino a una supuesta mudanza dentro de la propiedad.

La postura defensiva fue total: el acusado se negó a responder preguntas durante la audiencia y prefirió limitarse a su breve descargo inicial. Esta actitud llamó la atención, especialmente porque, de acuerdo a lo informado, contaba con una probation vigente en la Ciudad de Buenos Aires, la cual habría quedado sin efecto a raíz del conflicto actual.

Mientras tanto, la polémica se expande fuera de tribunales. En el programa A la tarde, el community manager de la cantante, Walter Meninato, aportó declaraciones que podrían ser decisivas. El especialista en redes aseguró que no solo trabaja con Lowrdez Fernández desde hace meses, sino que también conoce de cerca el vínculo emocional que la artista había mantenido con Leandro García Gómez, y los repetidos episodios de tensión que habrían sufrido.

Meninato relató que fue testigo indirecto del momento más crítico: un cambio repentino en las redes sociales que encendió las alarmas de todo el equipo. Un video publicado sin autorización los llevó a descubrir que alguien ajeno estaba manipulando la cuenta oficial.

Además, el CM afirmó que el acusado tenía acceso duplicado al WhatsApp comercial de Lowrdez Fernández, acción que ya fue expuesta en la causa. Incluso, aseguró que, pese a tener una restricción judicial, se hacía pasar por otra identidad para negociar con marcas.

Las pruebas que guarda Meninato —mensajes, audios y capturas— fueron guardadas por precaución y hoy adquieren un valor determinante. Algunas de ellas incluso demostrarían que Leandro García Gómez estaba cerca de la artista cuando públicamente aseguraba lo contrario.

El caso continúa avanzando y, con testimonios que se contradicen, la Justicia será quien determine cuál de todas estas versiones se ajusta a la verdad.