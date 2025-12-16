La polémica entre Sofía Gonet, conocida como La Reini, y Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo que sorprendió incluso dentro de MasterChef Celebrity. Luego de que ambos hicieran públicos chats cargados de acusaciones y frases fuertes, la situación impactó de lleno en el clima del reality gastronómico, donde la influencer atraviesa su primera experiencia televisiva de alto perfil.

Quien aportó detalles clave fue Yanina Latorre, que decidió meterse de lleno en el escándalo y contar lo que vio de primera mano durante las grabaciones. Según relató, se cruzó con Sofía Gonet el lunes 15 y la notó tranquila, segura de sus decisiones y sin arrepentimientos por lo ocurrido con Homero Pettinato.

Sin embargo, esa aparente calma se quebró en pleno rodaje. Yanina Latorre reveló que, en medio de la grabación de MasterChef Celebrity, La Reini se puso a llorar de manera repentina. La situación fue tan intensa que tuvo que retirarse del set por unos minutos, generando sorpresa entre la producción y el resto de los participantes.

“Después volvió”, aclaró Yanina Latorre, aunque remarcó que el episodio fue extraño y llamativo. Para la panelista, el trasfondo emocional sigue muy presente y no descarta que la relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato tenga todavía capítulos por escribirse.

De hecho, la conductora contó que le preguntó directamente si seguía en contacto con él. La respuesta fue contundente: sí. Según explicó, ambos continúan hablándose, incluso se ríen juntos de los memes que circulan en redes sociales sobre el escándalo que protagonizan.

En ese sentido, Yanina Latorre sostuvo que la verdadera interna tiene que ver con una relación que seguía de manera oculta. Según su información, Sofía Gonet y Homero Pettinato se veían a escondidas porque su entorno no avalaba el vínculo, al considerarlo tóxico y desgastante.

En cuanto al impacto mediático, Yanina Latorre fue clara: no cree que el escándalo perjudique demasiado a La Reini. Por el contrario, aseguró que su perfil controversial podría incluso beneficiarla en términos de exposición, mientras que para Homero Pettinato las consecuencias podrían ser más complejas.

Así, el conflicto personal se mezcla con la competencia de MasterChef Celebrity, dejando en evidencia cómo los dramas fuera de cámara también pueden desbordar en el set y alterar el desarrollo de uno de los realities más vistos de la televisión.