Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi y expuso la maldad con sus hijas: “Al que no tiene tiempo…”

Cuando parecía que la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi había entrado en una tregua, un nuevo conflicto volvió a estallar. Esta vez, la mediática decidió expresarse sin filtros desde sus redes sociales, donde publicó un mensaje que dejó en evidencia el mal momento que atraviesa con el futbolista y padre de sus hijas.

“Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión”, escribió Wanda Nara en una historia de Instagram, dando inicio a un descargo que rápidamente se viralizó. En el texto, la conductora de MasterChef enumeró una serie de situaciones que, según ella, muestran el desinterés de Icardi por su rol paterno.

La empresaria sostuvo que el jugador, actualmente radicado en Turquía, no solo está ausente en la crianza de las nenas, sino que tampoco habría cumplido con algunas de sus responsabilidades económicas. “Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE”, lanzó, apuntando de lleno contra su ex y dejando en claro que el conflicto entre ambos ya trascendió lo afectivo.

En otro tramo del mensaje, Wanda expuso su preocupación por la falta de contacto del futbolista con las profesionales que acompañan a las niñas: “Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace un mes, para hablarte de tus hijas”, escribió, subrayando la importancia de la participación paterna en el cuidado emocional de las menores.

La publicación fue escalando en tono hasta llegar a su frase más contundente: “Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas, ¿alguien se lo hace llegar?”. Y el cierre, lejos de la conciliación, sonó a reproche y advertencia: “Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas”.

El descargo de Wanda surge en plena disputa judicial y mediática con Icardi, quien continúa en Estambul por sus compromisos con el Galatasaray. Desde entonces, no se han visto en persona y mantienen una comunicación mínima.

El mensaje generó una ola de reacciones entre sus seguidores: algunos la apoyaron por visibilizar el abandono afectivo y la falta de compromiso, mientras otros la criticaron por exponer cuestiones familiares en público. Lo cierto es que, una vez más, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a ocupar el centro de la escena.