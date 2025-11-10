Después de meses lejos del país, Mauro Icardi volvió a la Argentina y la polémica volvió a su alrededor. Su arribo al Aeroparque Metropolitano no pasó desapercibido: llegó acompañado por la China Suárez y los hijos menores de la actriz, generando un escándalo mediático que se instaló nuevamente en la agenda pública. Pero lo que más ruido hizo no fue el desembarco en sí, sino la reacción de Wanda Nara, que decidió tomar cartas legales sobre el asunto.

El regreso de Mauro Icardi coincidió con una situación judicial sensible. Wanda Nara, quien permaneció en silencio durante varios días, optó por romper su propia calma y expresar lo que siente. En diálogo con Andrea Taboada para Intrusos, dejó claro que no fue iniciativa suya el reencuentro entre Icardi y las hijas que comparten. “Las nenas lo pidieron, yo no”, dijo, asegurando que esa insistencia habría surgido después de presiones paternales vinculadas a la actriz.

La mediática también explicó que sus hijas solo desean compartir tiempo con su padre, sin terceros involucrados. “Quieren estar tranquilas los días que tengan juntos, solas con él”, remarcó. Con esa frase, dejó expuesto el principal límite que quiere preservar en esta visita.

El viernes previo al arribo, Wanda Nara presentó una medida cautelar para impedir cualquier contacto entre la China Suárez y sus hijas. El escrito presentado por el abogado Nicolás Payarola reactivó tensiones que parecían haberse enfriado, reabriendo un expediente emocional que nunca terminó de cerrarse.

La medida incluye una sanción económica millonaria en caso de incumplimiento: 100 millones de pesos si el jugador viola la restricción. Este punto convierte al reencuentro familiar en un delicado terreno donde cada paso será observado atentamente.

Mientras en tribunales se preparan para días de definiciones, en Buenos Aires todo fue discreción alrededor del aterrizaje. Un operativo de seguridad blindó la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez, aunque igualmente se filtraron imágenes que encendieron la curiosidad pública.

Horas después, la actriz eligió mostrar parte de su estadía en Nordelta, como si el conflicto estuviera lejos de agobiarla. Fotos de la casa y su entorno exclusivo volvieron a disparar comentarios en redes.

Así, una historia que parecía agotada vuelve a resurgir. Entre acuerdos, custodias y sospechas, la escena mediática confirma que este capítulo está lejos de ser el último.