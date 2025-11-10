Sin lugar a dudas, el reencuentro de Maxi Lípez y Wanda Nara al aire de Masterchef Celebrity es uno de los más disfrutados por el público. En la edición del domingo, el ex futbolista retornó luego de su visita a su pareja, por lo que el foco estuvo puesto en sus cruces con la conductora. El desafío de la noche parecía simple: recrear un plato inspirado en publicaciones de la conductora. Sin embargo, mientras llevaba a cabo el proceso, lanzó una frase pícara para confundirla y el momento se volvió viral.

La consigna del programa pedía a los participantes llevar a cabo recetas asociadas a la vida de la conductora, y la propia Wanda Nara quiso que Maxi López quedara a cargo de preparar una cena romántica. Apenas la empresaria se acercó a su estación, el intercambio se volvió tan natural como provocador. “¿De dónde sacaste que a mí me gusta esto, Maxi?”, lanzó ella con una sonrisa. Sin dudar, él respondió: “Sí, te encanta, olvídate”.

El tono cómplice del exfutbolista despertó risas entre los jurgadores, pero no quedó ahí. Cuando Wanda quiso saber de dónde había salido la receta, López remató con una frase que descolocó a todos: “Y viste que hay que conquistar de nuevo, entonces tengo que reinventarme”. La reacción de la conductora fue inmediata, con la boa abierta intentó salir del momento incómodo: “No hay que conquistar de nuevo. No es la consigna esa es”. A todo esto, la voz en off del ex jugador de River insistió en que le había hecho pisar el palito: “Wanda siempre malinterpreta”.

Tras marcar que ella malinterpretaba todo, Maxi López, le aclaró que ella no era su objetivo, sino que le apuntaba al jurado: “Bueno, pero ¿qué conquistas? Una medalla, ¿no? Vas para arriba, el balconcito”. Con esta misma picardíam, durante la entrevista individual, no dudó en redoblar la apuesta: “Quiero conquistar el balcón, Wanda”.

Al momento de la degustación, la escena se volvió más distendida. Wanda probó el plato y lo elogió con un toque de nostalgia: “Muy bueno. Puede ser un plato tranquilamente de Mar del Plata, de mis comienzos”. Maxi acompañó el recuerdo: “Al inicio, cuando ibas a La Feliz, obra de teatro”. Y ella concluyó sonriendo: “Me transporta al pasado este plato”.

Más allá de los chistes y las miradas cruzadas, el momento dejó en claro algo: la química entre ambos sigue intacta. En MasterChef, entre recetas y recuerdos, Wanda y Maxi volvieron a compartir escena, demostrando que a veces el verdadero condimento está en lo que no se dice.