El triángulo mediático más comentado de la farándula vuelve a encenderse. Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez estarían ultimando un anuncio que promete sacudir al mundo del entretenimiento, y sobre todo a Wanda Nara, quien ya mantiene una guerra abierta con la actriz desde el inicio del escándalo que los involucró en 2021. Ahora, la historia suma un giro que pone a todos en alerta.

En el programa Mañanas Argentinas, por El Trece, aseguraron que la China Suárez y Mauro Icardi no solo están juntos, sino que tienen planes de casamiento. Según lo señalado, la idea de pasar por el altar no es lejana: ocurriría en cuanto Icardi termine de cerrar legalmente su divorcio con Wanda Nara. Una noticia que, de confirmarse, podría encender nuevamente la furia de la empresaria, conocida por su carácter explosivo.

Los detalles judiciales también fueron expuestos. Allí comentaron que el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi está previsto para mayo de 2026, por lo que aún faltan algunos meses para que el trámite llegue a su final. Pero lo más llamativo es la estrategia del futbolista: buscaría demostrar que Wanda habría cometido supuestas infidelidades antes del episodio del hotel de París que marcó el inicio del conflicto con la China Suárez.

Si esa acusación prospera, Mauro Icardi podría quedarse con todos los bienes que se encuentran en disputa. Y no se trata de poca cosa: entre las propiedades figuran una lujosísima casa en Lago di Como, uno de los destinos más exclusivos de Europa, además de varios departamentos en una zona privilegiada de Milán.

Ese patrimonio sería clave para el futuro que Mauro Icardi y la China Suárez imaginan, ya que planean establecerse definitivamente en Italia. La actriz y el futbolista descartan volver a Argentina o quedarse en Turquía; por el contrario, quieren construir una nueva vida en Europa junto a sus hijos.

Sin embargo, esa decisión podría abrir otro conflicto: la tenencia y el traslado de los niños. Icardi es padre de Francesca e Isabella junto a Wanda Nara, mientras que la China tiene a Rufina, Magnolia y Amancio. Cualquier cambio de residencia implicará acuerdos familiares complejos.

A todo esto, se suma la incógnita sobre el próximo destino futbolístico del argentino. Su ciclo en el Galatasaray estaría llegando al final y ya se especula con la Serie A, La Liga española o incluso la MLS, donde podría cruzarse con Lionel Messi. Todo indica que, más que un anuncio, lo que se viene es una bomba lista para detonar.