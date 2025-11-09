Años después de su paso por Gran Hermano, Marianela Mirra volvió a quedar en el centro de la polémica. La tucumana confirmó que se casará con José Alperovich, el exgobernador de su provincia que cumple prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero, tras haber sido condenado a 16 años por abuso sexual contra su sobrina.

La noticia tomó por sorpresa incluso a quienes la conocen desde sus días en televisión. En un mensaje privado que luego se filtró, la ex participante del reality le escribió a su amigo Gastón Trezeguet: “Hola rey. Si me caso… es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”. La frase, contundente y sin rodeos, confirmó los rumores que ya circulaban desde hace semanas.

Según revelaron en Carnaval Stream, la pareja planea formalizar su unión el 27 de noviembre, fecha elegida apenas un mes después del divorcio de Betty Rojkés, ex esposa del exgobernador. La ceremonia, que también se realizaría en el mismo edificio donde Alperovich cumple su condena, promete ser tan discreta como polémica.

El vínculo entre ambos viene de hace tiempo, aunque recién este año se blanqueó públicamente. En paralelo, Marianela Mirra confirmó que está en tratamiento de inseminación y que planea ser madre junto al exmandatario tucumano. La decisión generó fuerte rechazo en redes, donde muchos usuarios la criticaron por sostener la relación con un hombre condenado por abuso.

Mientras evita dar declaraciones a los medios, Marianela se muestra activa en Instagram, compartiendo imágenes desde el gimnasio y los espacios comunes del complejo donde viven. Según trascendió en el programa A la Tarde (América TV), el edificio cuenta con comodidades de alto nivel: pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y estricta seguridad privada. Las propiedades en el lugar oscilan entre los 220 mil y los 2,2 millones de dólares, un contraste que no pasa inadvertido frente a la situación judicial de su pareja.

El cronista Oliver Quiroz incluso describió una escena cotidiana que dio qué hablar: “Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro”. Esa postal, que refleja una convivencia estable en medio de un contexto judicial delicado, multiplicó las reacciones.

Pese al silencio mediático, el anuncio del casamiento y el embarazo confirman que Marianela Mirra no tiene intenciones de esconder su historia. En medio de críticas, rumores y miradas cruzadas, la ex ganadora de Gran Hermano eligió avanzar con una decisión que, sin dudas, la vuelve a colocar en el centro de una de las historias más controversiales del año.