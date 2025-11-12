El presente de Nico Vázquez está marcado por los cambios. Tras su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de amor y carrera, el actor comenzó a transitar una nueva etapa, lejos de los recuerdos y enfocado en sus proyectos. La ruptura, que tuvo como telón de fondo una infidelidad, marcó un antes y un después en su vida.

A pesar de haber intentado perdonar, las heridas del pasado pesaron más que el deseo de continuar. Así, cada uno siguió su camino. En el de él, apareció Dai Fernández, su compañera en Rocky, con quien no solo compartió escenario, sino también una conexión que pronto trascendió lo profesional.

La química entre ambos se volvió evidente dentro y fuera del teatro. Con el tiempo, y tras la separación de Dai Fernández de su anterior pareja, decidieron dejar de lado las especulaciones y confirmar lo que muchos sospechaban: estaban juntos y felices.

Con la relación ya blanqueada, Nico Vázquez y Dai Fernández emprendieron un viaje a Filadelfia, la cuna del legendario personaje que los une. Allí, entre paisajes y emociones, aprovecharon para compartir una novedad que entusiasmó a todos sus seguidores.

A través de un video publicado en Instagram, Nico Vázquez anunció que Rocky continuará en cartel durante 2026. “Desde Filadelfia hasta Buenos Aires, con mucha emoción, les contamos que Rocky vuelve en el 2026. ¡Ya están las entradas a la venta!”, escribió, confirmando la continuidad del éxito teatral.

Nico Vázquez acompañó sus palabras con un mensaje de agradecimiento: “Gracias al público que llena cada función e hizo de Rocky el espectáculo más visto del país. Todo lo que nos desean, el doble para ustedes”. Un gesto que refleja el vínculo especial que mantiene con su público.

En el video, se los ve compartiendo momentos cómplices, entre risas, abrazos y escenas del escenario. Una de las más comentadas fue aquella en la que Nico Vázquez besa a Dai Fernández, símbolo de la unión entre su historia personal y la ficción que los unió.

De esta forma, la pareja celebra el amor y el trabajo en un mismo escenario. Un renacer que combina pasión, talento y una promesa: seguir haciendo historia juntos.