La relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández dejó de ser un rumor para transformarse en una verdad compartida con entusiasmo en redes sociales. Desde que la historia entre ellos comenzó durante las funciones de Rocky, la química que mostraban en escena empezó a verse también fuera del teatro. Hoy, lejos de ocultarse, disfrutan de un presente que los encuentra unidos, felices y apostando al futuro.

Este fin de semana, la pareja eligió un destino muy especial: Filadelfia, la ciudad donde el personaje de Sylvester Stallone dejó una marca imborrable en la historia del cine. Allí se realizó la Rocky Run, una competencia que rinde homenaje al espíritu de lucha del icónico boxeador y que reúne a fanáticos y atletas de todas partes del mundo. Nico Vázquez y Dai Fernández quisieron ser parte de esta mística y viajaron para vivir la experiencia desde adentro.

El camino rumbo a la carrera ya mostraba la ilusión que los acompañaba. Vázquez compartió un video tomando mate mientras conducía, con Dai a su lado, sonriendo y mostrando la adrenalina previa al desafío. Una travesía que combina deporte, cine y amor, y que les permite seguir conectando con los personajes que hoy protagonizan en teatro.

Tras cruzar la meta, llegaron las fotos más celebradas del viaje. Nico Vázquez posó con el clásico buzo gris, la vincha roja y la medalla colgada en su cuello, luciendo como un verdadero Rocky argentino. Dai Fernández, caracterizada como Adrian, apareció junto a él con gorro de lana, tapado y una sonrisa que explicaba todo sin necesidad de palabras. Una imagen que une ficción y realidad en un mismo cuadro.

Dai Fernández también mostró en sus historias su propia mirada del evento: corredores subiendo las famosas escalinatas, la ciudad vibrando detrás y un mensaje lleno de emoción: “Todavía no lo creo, es una locura hermosa estar acá”. La publicación rápidamente acumuló mensajes de apoyo y corazones de seguidores que celebran este nuevo capítulo en sus vidas.

El viaje llega luego de semanas en las que su relación avanzó a paso firme. La primera foto oficial como pareja fue en Nueva York, donde posaron en el emblemático Radio City Music Hall, marcando un antes y un después en la historia que hoy escriben juntos.

Ahora, con la energía que les dejó esta carrera inolvidable, Nico Vázquez y Dai Fernández ya tienen un nuevo sueño en mente: lograr que Sylvester Stallone viaje a la Argentina para verlos interpretar la historia que los unió.