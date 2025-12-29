¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Diciembre, Neuquén, Argentina
RECORTES PRESUPUESTARIOS

UnTER rechazó el presupuesto nacional y denunció recortes del 93% en escuelas técnicas

La organización sindical resolvió medidas de acción frente a la situación planteada por el Gobierno nacional. Se convocaron plenarios y asambleas para definir estrategias de defensa del sistema escolar público

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 10:14
UnTER se declaró estado de alerta y movilización tras denunciar el recorte del 93% en escuelas técnicas

Tras la aprobación del presupuesto nacional en el Senado de la Nación, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) rechazó de manera contundente el recorte a la educación y a la investigación científica impulsado por el gobierno de Javier Milei. El gremio denunció que el ajuste tiene un impacto brutal del 93 % sobre la educación técnica y anunció que se declara en estado de alerta y movilización.

Desde la conducción provincial remarcaron que se ponen “a disposición de la lucha junto a estudiantes y la comunidad educativa de las escuelas técnicas para recuperar el presupuesto que necesitan para funcionar”. Además, reclamaron a CTERA la convocatoria urgente a un Congreso para debatir un plan de acción que incluya la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo en estas condiciones de ajuste.

UnTER advirtió que el presupuesto no es neutro y puede revertirse, ya que se trata de una decisión política que “recorta derechos, desfinancia escuelas y compromete el futuro de miles de estudiantes”. Entre los principales efectos señalados se destacan:

*          Eliminación de garantías de financiamiento educativo, que aseguraban un piso mínimo de inversión.

*         Desfinanciamiento de escuelas técnicas, afectando su funcionamiento cotidiano, el equipamiento de talleres, la provisión de insumos, la formación docente y la continuidad pedagógica.

*          Ataque a la formación para el trabajo, debilitando la inserción laboral de las juventudes y el desarrollo productivo nacional.

*          Precarización del trabajo docente, con más sobrecarga laboral, tareas administrativas sin recursos y deterioro de las condiciones de enseñanza.

*          Deterioro de la calidad educativa, con menos prácticas, herramientas y aprendizajes, lo que profundiza la desigualdad.

*          Ajuste generalizado al sistema educativo público, que alcanza también a la ciencia y la tecnología.

El sindicato alertó que estas políticas vulneran el derecho social a una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad. “La educación no es un gasto: es una inversión estratégica para el desarrollo social, productivo y tecnológico del país”, remarcaron.

