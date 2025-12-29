Tras la aprobación del presupuesto nacional en el Senado de la Nación, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) rechazó de manera contundente el recorte a la educación y a la investigación científica impulsado por el gobierno de Javier Milei. El gremio denunció que el ajuste tiene un impacto brutal del 93 % sobre la educación técnica y anunció que se declara en estado de alerta y movilización.

Desde la conducción provincial remarcaron que se ponen “a disposición de la lucha junto a estudiantes y la comunidad educativa de las escuelas técnicas para recuperar el presupuesto que necesitan para funcionar”. Además, reclamaron a CTERA la convocatoria urgente a un Congreso para debatir un plan de acción que incluya la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo en estas condiciones de ajuste.

UnTER advirtió que el presupuesto no es neutro y puede revertirse, ya que se trata de una decisión política que “recorta derechos, desfinancia escuelas y compromete el futuro de miles de estudiantes”. Entre los principales efectos señalados se destacan:

* Eliminación de garantías de financiamiento educativo, que aseguraban un piso mínimo de inversión.

* Desfinanciamiento de escuelas técnicas, afectando su funcionamiento cotidiano, el equipamiento de talleres, la provisión de insumos, la formación docente y la continuidad pedagógica.

* Ataque a la formación para el trabajo, debilitando la inserción laboral de las juventudes y el desarrollo productivo nacional.

* Precarización del trabajo docente, con más sobrecarga laboral, tareas administrativas sin recursos y deterioro de las condiciones de enseñanza.

* Deterioro de la calidad educativa, con menos prácticas, herramientas y aprendizajes, lo que profundiza la desigualdad.

* Ajuste generalizado al sistema educativo público, que alcanza también a la ciencia y la tecnología.

El sindicato alertó que estas políticas vulneran el derecho social a una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad. “La educación no es un gasto: es una inversión estratégica para el desarrollo social, productivo y tecnológico del país”, remarcaron.