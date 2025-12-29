Argelia volvió a ganar, sacó boleto a octavos de final y confirmó que atraviesa un momento sólido. El seleccionado africano, que será rival de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se impuso por 1 a 0 ante Burkina Faso y selló su clasificación a la próxima ronda de la Copa Africana de Naciones.

El equipo dirigido por Vladimir Petković ratificó lo mostrado en el debut, cuando había goleado 3 a 0 a Sudán, y volvió a demostrar orden, eficacia y jerarquía en los momentos clave. Esta vez le alcanzó con un penal convertido por Riyad Mahrez a los 23 minutos del primer tiempo, luego de una infracción de Ismahila Ouedraogo sobre Rayan Ait Nouri.

Mahrez, referente absoluto del plantel, atraviesa un arranque de torneo impecable. El ex Manchester City, hoy en Al-Ahli de Arabia Saudita, suma tres goles en dos partidos y vuelve a ser la bandera futbolística de una selección que no se esconde y aparece como una de las candidatas al título continental.

Con la clasificación ya asegurada, Argelia cerrará la fase de grupos este miércoles 31 de diciembre ante Guinea Ecuatorial, en un duelo que servirá para definir posiciones y empezar a perfilar el camino rumbo a las instancias decisivas.

Más allá del presente africano, el rendimiento argelino no pasa desapercibido para el fútbol internacional. El conjunto del norte del continente integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a la Argentina, Austria y Jordania, y será justamente el rival del debut del seleccionado campeón del mundo. El encuentro está programado para el martes 16 de junio, desde las 22.00 (hora argentina), en el Kansas City Stadium.

Mientras avanza con paso firme en la Copa Africana, Argelia también envía un mensaje hacia el futuro. Ordenada, competitiva y con figuras consolidadas, empieza a asomar como un rival que exigirá máxima atención cuando llegue el momento de medirse con la Scaloneta en la cita mundialista.