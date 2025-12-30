Con el arribo de 2026, muchas personas buscan anticipar las fechas de feriados y fines de semana largos para planificar escapadas y descansos durante el año. La base para conocer estas fechas es la ley 27.399, conocida como “Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana”, que establece el listado de feriados nacionales, tanto inamovibles como trasladables.

Esta ley otorga al Poder Ejecutivo la facultad de mover feriados trasladables y de designar hasta tres “días puente” con el propósito de generar fines de semana extendidos que impulsen el turismo. En ese marco, el Gobierno anunció el viernes 26 de diciembre la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos para 2026, mediante la resolución 164/2025 firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el Boletín Oficial.

Los días no laborables designados son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, buscando ofrecer distintas oportunidades a lo largo del año para períodos prolongados de descanso y fomentar el turismo interno.

Por otro lado, aún está pendiente si se aplicarán modificaciones a los feriados trasladables en 2026. La administración de Javier Milei podría implementar un nuevo criterio para los feriados que caen en sábado o domingo, permitiendo trasladarlos al viernes o lunes inmediato para asegurar el descanso de los trabajadores. Esta posible corrección a la ley 27.399 podría alterar de forma significativa la configuración definitiva del calendario de feriados del próximo año.

Feriados 2026: calendario oficial de fines de semana largos y días no laborables

Es importante distinguir entre feriados y días no laborables según la ley 20.744 o de Contrato de Trabajo. En su artículo 181, establece que en los feriados nacionales se aplican las normas del descanso dominical, por lo que los empleados que trabajen esos días deben recibir el doble de su salario habitual.

En contraste, el artículo 182 señala que los días no laborables son optativos para el empleador, quien puede decidir si se trabaja o no. En caso de hacerlo, el pago corresponde a una remuneración simple, igual que un día laboral común.

En resumen, mientras que los feriados nacionales garantizan un pago doble si se trabaja, los días no laborables representan una oportunidad flexible para las empresas y una jornada con pago normal para los empleados que presten servicios.