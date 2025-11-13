Trece años después de uno de los momentos más dolorosos de su vida, Florencia Peña volvió a quedar en el centro de una polémica que creía terminada. La filtración del video íntimo que grabó con su entonces marido, Mariano Otero, fue un escándalo que la atravesó personalmente y profesionalmente. Y aunque el tiempo parecía haber cerrado esa herida, una serie de testimonios reavivó el tema y puso a la actriz en la obligación de salir a aclarar lo ocurrido.

Todo comenzó cuando Marcela Feudale, en una nota con LAM, recordó lo que según ella se comentaba en los pasillos de Ideas del Sur en 2012. La locutora aseguró que, en aquel momento, se vinculaba a Mariano Iúdica como responsable de la filtración. Luego, en Puro Show , Pampito amplió la versión al contar que había hablado con gente cercana a la actriz. El clima se volvió cada vez más denso.

En la entrevista original, Feudale había asegurado: "Se sospechaba que él lo había sacado de adentro del teléfono", una frase que retumbó instantáneamente en redes y volvió a instalar un tema extremadamente sensible para la actriz. Según Pampito, el entorno de Flor no podía creer que la historia se reactivara nuevamente: “Flor no la está pasando bien con que otra vez hayan sacado a luz este tema”, sumó.

Ante la magnitud de lo dicho y la velocidad con la que la noticia circuló, Flor Peña decidió romper el silencio en diálogo con PrimiciasYa y fue terminante. "Nada más alejado de la verdad. Nunca la Justicia lo barajó como hipótesis, ni yo tampoco. De hecho con Mariano tenemos hoy muy buena realacion. Eso no es verdad", expresó, completamente firme en su postura.

La actriz explicó que la mañana en que se instaló el rumor fue especialmente difícil: "Hoy me levanté con un montón de mensajes y tuve una mañana tremenda, por eso tarde en contestar. Yo la banco a Feudale, pero no sé, pobre, de dónde lo sacó. Quiero aclarar esto que es mentira y tengo muy buena relación con Mariano. Yo estoy acostumbrada a que me adjudiquen cosas que no son, por eso quiero destrabar este tema. Si eso fue un rumor en su momento, no me puedo hacer cargo. Pero no es así", cerró, esperando dar por terminado el asunto.

Con estas palabras, Flor Peña no sólo desmintió la versión en torno a Iúdica, sino que también dejó en claro su intención de no revivir un episodio que la marcó profundamente. Quiso dejar las cosas en su lugar y, sobre todo, frenar un rumor que nunca tuvo sustento judicial ni personal.