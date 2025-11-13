Shakira regresó a la escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo y el tema principal de la película Zootopia 2, producida por Disney. En el videoclip oficial, disponible en YouTube, la artista aparece caracterizada como Gazelle, la superestrella pop que interpreta dentro del universo de la cinta.

Aunque la canción está dirigida principalmente al público infantil, mantiene el ritmo bailable y la energía característica de Shakira, capturando la esencia de un “Zoo” civilizado, tal como se presenta en la ciudad ficticia de Zootopia. La mezcla de frases en inglés y español en la letra amplía su alcance a un público diverso y global.

La letra de “Zoo” invita a la celebración y a liberar la energía contenida en la rutina diaria, con frases que reflejan la vida moderna y la necesidad de disfrutar el momento. Entre sus versos destacan: “Vamos, levántate / Somos salvajes, no se nos puede domar / Y estamos convirtiendo la pista en / Un zoológico, uh, uh, uh”.

Además, la canción remarca la idea de que todos pueden ser lo que quieran en un mundo donde la diversidad y la libertad son protagonistas. La combinación de idiomas y el ritmo contagioso hacen de “Zoo” una pieza atractiva tanto para niños como para adultos.

Shakira lanza “Zoo”, canción de Zootopia 2

Este lanzamiento se suma a la expectativa por el show que Shakira ofrecerá el próximo 14 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, donde sus seguidores podrán disfrutar de su renovada propuesta musical en vivo.