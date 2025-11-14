El clima entre Mariano Iúdica y Carla Conte volvió a tensarse después de que la conductora reflotara viejas experiencias laborales y hablara sin filtros sobre la relación que mantuvieron años atrás. Sus declaraciones, lejos de pasar inadvertidas, generaron una cadena de reacciones que terminó con Iúdica dando su versión ante las cámaras.

Todo comenzó cuando Conte, desde Carnaval Stream, se refirió al presente de Marcelo Tinelli y aprovechó para comparar esa situación con momentos que ella misma vivió en el plano profesional. En ese contexto, dejó una frase que volvió a poner en escena su vínculo con Mariano Iúdica: “Yo hablé bastante hace muchos años de mi relación con Iúdica y también fui crítica con Marcelo. Digo, hay que tener muchos ovarios para hablar de alguien cuando está allá arriba, y muy poco huevo para patearlo en el piso, como están haciendo ahora”.

La discusión escaló cuando, en una entrevista posterior, Carla Conte apuntó directamente contra el conductor. “De todas las pibas que condujeron con él, ninguna quiere volver a laburar con él”, aseguró antes de sumar otra afirmación todavía más fuerte: “Ya lo he dicho hace miles de años que es un pajero desagradable. Ahora porque se hace el reformado, pero fue un desagradable para todas minas que tuvo cerca”.

La respuesta de Mariano Iúdica llegó a la salida del canal, donde fue abordado por varios móviles. Su postura fue inmediata: la polémica, según él, no fue espontánea. “¿Qué querés que te diga? Claro que me esperaba este contraataque”, le dijo a Fede Flowers, marcando que intuía que las críticas llegarían. Acto seguido acusó intencionalidad detrás de estas declaraciones: “Yo ya hablé lo que tenía que decir de Marcelo, a ellos los mandan a hablar, nada me sorprende, ya me pasó cuando me fui de Ideas del Sur”.

Consultado puntualmente por las palabras de Carla Conte, eligió correrse de ese eje. “No me importa lo que haya dicho Carla, ya nos conocemos, no quiero hacer ningún descargo, yo hablo de Tinelli, no hablo de los otros”, manifestó, mostrando su decisión de no entrar en un ida y vuelta directo.

En paralelo, reveló que ya había conversado con Tinelli sobre el revuelo que generó su comentario. “Hablé el lunes con Marcelo… me dijo que le había dolido que yo dijera lo que dije, pero yo tenía que hablar, era el tema del día”, afirmó. Y volvió a insistir en que, según él, habrá nuevas voces sumándose: “Mañana va a hablar Feudale y pasado van a mandar a hablar a otro”.

Con este nuevo capítulo, la disputa deja claro que las viejas tensiones todavía siguen al rojo vivo. Entre acusaciones cruzadas, teorías sobre intereses alineados y viejas heridas laborales que resurgieron de golpe, el conflicto promete seguir generando ruido en el ambiente mediático.