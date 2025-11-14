En una noche inolvidable para la música argentina, el dúo Ca7riel & Paco Amoroso se consagró como una de las revelaciones más destacadas de los Latin Grammy 2025, obteniendo cinco premios en su primera participación en la ceremonia.

Su álbum Papota fue el eje central de sus reconocimientos, con los que demostraron la frescura y originalidad del pop alternativo porteño, además de imponerse en categorías donde competían contra grandes figuras internacionales como Bad Bunny.

Al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa, Paco Amoroso expresó: “Esto es para todos los que sueñan con hacer música sin filtros”, una frase que emocionó a la audiencia y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los premios obtenidos por Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy 2025 fueron

Mejor Álbum Pop por Papota .

. Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”.

Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota .

. Mejor Video Musical por “#Tetas”, dirigido por Martín Piroyansky.

Mejor Fusión/Interpretación Urbana por una colaboración destacada durante la ceremonia.

El éxito de este dúo llega tras un año lleno de logros, incluyendo la apertura de shows para Kendrick Lamar en Latinoamérica y un gesto emblemático en la alfombra roja, donde un beso apasionado reflejó su autenticidad y orgullo queer en la industria musical.

Su presentación en vivo de “Papota” combinó ritmos electrónicos con letras profundas, generando una respuesta entusiasta del público y consolidándolos como referentes de la nueva generación musical argentina.

La Academia Latina de la Grabación destacó su “innovación audaz”, mientras que en la plataforma X (antes Twitter), el hashtag #Ca7rielPacoAmorosoGrammy acumuló millones de interacciones en pocas horas, reflejando el apoyo masivo de sus seguidores.

Para los fanáticos argentinos, esta victoria representa un orgullo nacional en un escenario global dominado por géneros como el urbano y el pop, y marca un antes y un después en la proyección internacional de la música alternativa local.