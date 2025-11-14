Nicki Nicole regresó a un gran evento internacional y lo hizo dejando una fuerte impresión. La rosarina reapareció en los Latin Grammy 2025 con un estilismo lleno de transparencias y un concepto visual que llamó la atención de todas las cámaras presentes. Su presencia en la alfombra roja marcó un momento especial en su carrera, no solo por su nominación, sino también por su renovada imagen.

La cantante llegó a la gala con una nueva energía, luego de haberse mantenido algunos meses fuera del centro mediático tras el final de su relación con el futbolista Lamine Yamal. Su vuelta estuvo acompañada de un estilismo pensado al detalle, que no solo resaltó su figura, sino que reafirmó la estética que viene explorando hace tiempo.

Nicki Nicole estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su disco Naiki, compitiendo con figuras de peso como Bad Bunny, Fariana, Papatinho y Yandel. Antes de la ceremonia, habló con la prensa y se mostró orgullosa de estar nuevamente considerada en una de las ternas más destacadas del género urbano.

En la alfombra roja eligió un vestido oscuro, con transparencias y una silueta dramática. La propia artista reveló que se basó en un concepto “dark”, inspirado en la atmósfera gótica y fantástica de las obras de Tim Burton. El diseño combinó misterio y sofisticación, logrando que su aparición fuera una de las más comentadas de la noche.

“Me gusta mucho lo oscuro”, explicó la intérprete, detallando que la idea nació de su fascinación por el espíritu de Halloween y por la estética característica del cineasta estadounidense. Para ella, este estilo no es una simple elección de vestuario, sino una forma de expresar un universo personal que viene construyendo desde hace tiempo.

De hecho, Nicki Nicole destacó que el negro viene siendo su color insignia en varias de sus nominaciones pasadas. Aseguró que se siente identificada con esa vibra “vampiresca”, una definición que sorprendió y encantó a sus seguidores en redes sociales.

La artista también se mostró emocionada por su nominación y por el intercambio con otros músicos. Contó que durante la semana de los Latin Grammy tuvo la oportunidad de conocer a nuevos talentos y vivir experiencias que la motivan a seguir creciendo.

Su presencia en la gala también llamó la atención porque marcó su primera aparición tras su reciente separación. Además, entre los asistentes estuvo Trueno, su expareja, quien compartió varios años con ella. Sin embargo, Nicki Nicole se enfocó por completo en el evento, en su música y en celebrar un nuevo capítulo en su carrera.