Latin Grammy 2025: de CA7RIEL & Paco Amoroso a Nicki Nicole y Yami Safdie todos los nominados

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados para la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas. La noticia generó gran expectativa, no solo por los nombres consagrados que vuelven a figurar, sino también por la fuerza de nuevos talentos que pisan fuerte en la industria.

Este año, la lista la encabeza Bad Bunny con 12 nominaciones, seguido de cerca por el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor Edgar Barrera, ambos con 10 menciones. El protagonismo latinoamericano es innegable y reafirma el peso que la región ha logrado en el panorama musical global.

La categoría Álbum del Año reúne a referentes de distintos estilos, desde el reguetón de Rauw Alejandro y las fusiones urbanas de Bad Bunny, hasta las propuestas de Gloria Estefan, Alejandro Sanz y Natalia Lafourcade. Dentro de ese grupo sobresale también Papota, de CA7RIEL & Paco Amoroso, uno de los discos más comentados del último año.

Los argentinos tuvieron una fuerte presencia en la lista. Además de las diez nominaciones del dúo, se suman las menciones a Trueno, Zoe Gotusso, Nathy Peluso, Fito Páez, Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Conociendo Rusia, Bizarrap, Nicki Nicole, Yami Safdie, Camilú y hasta el multipremiado Gustavo Santaolalla. Un verdadero abanico que confirma el buen momento de la escena nacional.

Una de las novedades más llamativas de esta edición es la incorporación de nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces. En ellas aparecen nombres como Cabra, Pedro Osuna y el propio Santaolalla, junto a artistas emergentes que exploran la tradición desde perspectivas innovadoras.

El apartado de Canción del Año también presenta una gran variedad de estilos. Bad Bunny compite con “Baile inolvidable” y “DtMF”, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso figuran con “El día del amigo” y “#Tetas”. Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Alejandro Sanz completan una categoría que promete definirse voto a voto.

El espacio para los nuevos talentos tampoco se queda atrás. Entre los diez nominados a Mejor Artista Nuevo destacan Annasofía, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Alex Luna y Paloma Morphy, todos con propuestas frescas que buscan conquistar nuevos públicos.

La ceremonia, que será transmitida por TelevisaUnivision, se desarrollará en el MGM Grand Garden Arena y marcará un nuevo capítulo en la historia de los Latin Grammy. Una vez más, la música latina se prepara para brillar en el escenario mundial con la diversidad como estandarte.

