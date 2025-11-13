La cantante y artista Lady Bell, quien ha sido una las voces más emergentes de las escena musical local, fue la invitada especial del programa "Tardes de Primera", que se transmite por Cn 24/7 Canal de Noticias. Durante la entrevista, la cantante brindó detalles exclusivos sobre su nuevo proyecto y su evolución artística.

En una charla distendida, Lady Bell compartió su experiencia sobre el desarrollo de su nuevo espectáculo titulado "Mutando", que presentará el próximo 15 de noviembre en el Centro Cultural Desafíos de Neuquén. La cantante explicó que esta nueva producción es el resultado de su evolución personal y artística, con una dirección a cargo de Evelyn, la reconocida directora del Teatro Desafíos.

"Mutando" es una obra que refleja el cambio y la transformación, y en palabras de Lady Bell, simboliza su propio proceso de renacimiento y aprendizaje tras su primer concierto en junio. "Es un show donde no solo cantaré, sino que también bailaré más que en el anterior. Será un espectáculo más dinámico, con nueva música, nuevos vestuarios y un elenco impresionante", señaló la artista.

Lady Bell también presentó su nuevo single, "Dormidos", una canción que refleja su mirada crítica sobre la sociedad actual y la desconexión de las personas con sus propios sueños. "Dormidos habla de cómo muchas personas viven en piloto automático, sin realmente perseguir sus sueños. Es una canción personal, que también contiene un toque de crítica hacia ciertas experiencias que viví", explicó la cantante.

La producción de "Dormidos" contó con la colaboración del productor local Gena Viñaroli, quien, junto a Lady Bell logró crear una mezcla de pop indie con elementos de música electrónica y en vivo. La canción promete ser una de las más impactantes del repertorio de la cantante, quien destacó la importancia de la libertad creativa que le permite su proyecto independiente.

Además, Lady Bell abrió su corazón sobre el proceso creativo que lleva detrás de cada tema, dejando en claro que su arte es una expresión genuina y sin filtros. "Soy muy detallista, pero también estoy aprendiendo a disfrutar más del escenario. Mis referencias son artistas como Lali, que disfrutan de la música y no se limitan a lo que la gente espera", comentó.

Mira la entrevista completa: