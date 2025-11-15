El regreso de Fabiola Yáñez al país después de varios meses en España comenzó a generar movimiento incluso antes de que ella reapareciera públicamente. Su decisión de volver a la televisión y sentarse en la mesa de Mirtha Legrand, un clásico que suele exponer a los invitados a preguntas directas, despertó curiosidad inmediata en el mundo mediático.

Sin embargo, antes de que se confirmara su presencia, una medida judicial alteró el escenario. Una notificación dirigida a la conductora y a la producción dejó establecido que Fabiola Yáñez no podrá referirse a ningún expediente judicial en curso. La resolución, vinculada a causas que involucran a su expareja, impone un límite férreo al contenido de la entrevista.

La información se viralizó cuando Estefanía Berardi compartió la captura del documento en redes. Allí se especifica que cualquier comentario relacionado con procesos legales deberá quedar fuera de la conversación. La orden apunta a impedir que la aparición televisiva impacte en investigaciones que siguen su curso en los tribunales.

Con esa restricción, la presencia de Fabiola Yáñez en la emblemática mesa adquiere un tono particular. En una reciente declaración pública habló sobre su vínculo con Alberto Fernández, pero la cautelar obliga ahora a correr el foco hacia otros aspectos: su vida personal, su estadía en Europa y los motivos de su regreso al país.

La emisión será este sábado 15 de noviembre a las 21:30 por El Trece, en un programa que reunirá un panel de alto interés mediático. Junto a Yáñez estará Robertito Funes Ugarte, envuelto en polémicas recientes por incidentes en la vía pública, además de los periodistas Claudio Savoia y Mariana Arias, dos voces de referencia en sus respectivos medios.

Con un grupo tan diverso, se espera una charla dinámica en la que la ex primera dama tendrá que moverse con prudencia entre temas personales y reflexiones generales, evitando cualquier referencia que pueda rozar los límites señalados por la justicia. El desafío será mantener una conversación atractiva sin cruzar la línea prohibida.

Desde el plano jurídico, la medida busca proteger el curso de causas abiertas y evitar que declaraciones mediáticas incidan en ellas. No impide la entrevista, pero sí marca un territorio que deberá respetarse estrictamente durante la emisión.

Con estos condimentos, la presencia de Fabiola Yáñez promete ser uno de los momentos más comentados del fin de semana. Entre expectativas, silencios calculados y un marco legal que condiciona cada palabra, su reaparición se perfila como un regreso televisivo cargado de lectura política y mediática.