El verano de Zaira Nara arrancó con una verdadera bomba mediática que rápidamente se convirtió en tema central de todos los portales. En las últimas horas se filtraron las primeras fotos que muestran a la modelo muy cerca de un hombre hasta ahora desconocido para el público local, en un escenario exclusivo y rodeado de lujo.

Las imágenes fueron tomadas en Punta del Este y publicadas por la revista ¡Hola! Argentina, donde se la ve relajada, sonriente y disfrutando de la compañía de Robert Strom. Las postales no dejaron lugar a dudas y confirmaron los rumores que venían circulando con fuerza en el ambiente del espectáculo.

La primicia fue revelada por Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria. Allí, el periodista no solo mostró las fotos, sino que también brindó detalles clave sobre el hombre que habría conquistado el corazón de la menor de las Nara, generando un fuerte impacto en redes y televisión.

Según explicó Méndez, Robert Strom no es un empresario más. Se trata de un heredero francés vinculado a una de las familias más poderosas de Europa. Su apellido está asociado a una gigantesca fortuna construida en torno a centros comerciales distribuidos por distintos países del continente.

“El abuelo fue quien creó los shoppings en Europa. Llegaron a tener más de 80 y vendieron seis en Madrid por 1.600 millones de euros”, detalló el periodista al aire, dejando en evidencia el impresionante respaldo económico que rodea al nuevo novio de Zaira Nara.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el aspecto físico de Strom. En el programa remarcaron que muchos lo comparan con Diego Forlán, ex pareja de la modelo, destacando el parecido que se percibe en las fotos que ya circulan por todos lados.

Además, Méndez sumó información clave en sus redes sociales al revelar cómo se conoció la pareja. Según contó, el vínculo nació gracias a Martín Pepa y Pampita, quienes habrían oficiado de celestinos y acercado a Zaira con el millonario francés.

Este dato generó polémica, ya que Pepa es amigo de Facundo Pieres, ex de Zaira, quien, según trascendió, tenía intenciones de reconciliarse. La situación habría fortalecido aún más el vínculo entre Zaira Nara y Pampita, que hoy se muestran inseparables y súper unidas.