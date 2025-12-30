Escándalos, tragedias y procesos judiciales se transformaron en noticias que hicieron a Río Negro trascender sus propios límites, instalando a la provincia en el centro del debate nacional. Desde la caída de figuras públicas hasta crímenes que estremecieron al Alto Valle, pasando por rutas destruídas convertidas en escenarios de muerte y vínculos oscuros entre política y narcotráfico, y un líder ruso que esclavizaba mujeres en Bariloche, cada episodio dejó huella en la memoria colectiva y expuso las tensiones entre justicia, poder y sociedad.

Las rutas de la muerte

En pleno recorte a la obra pública y el intento del gobierno de Javier Milei de cerrar Vialidad, las rutas nacionales que pasan por Río Negro son permanentes escenarios de tragedias. El 11 de julio, Luis Pacheco y Lorena Bórquez murieron al chocar contra una Toyota Hilux en la Ruta 250. El 26 de julio, cuatro integrantes de una familia fallecieron en la Ruta 151, cerca de Catriel, cuando su Volkswagen Gol impactó contra un camión. La comunidad exigió la reparación urgente. También la Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional iniciar obras tras un amparo presentado por el gobierno provincial.

Meses después, la Ruta 22 volvió a ser escenario de horror: Axel “Chinito” Araneda, con antecedentes narco, conducía a más de 170 km/h y publicaba selfies en redes cuando chocó a una familia que viajaba a Las Grutas. El auto se incendió y murieron cuatro personas, incluidos dos niños.

La secta rusa

La Justicia Federal desarticuló en Bariloche una célula de la secta de origen ruso "Ashram Shambala", liderada por el exconvicto Constantin Rudnev, quien fue detenido mientras intentaba huir del país. La organización, que operaba bajo una fachada de retiros espirituales y yoga, está acusada de trata de personas, reducción a la servidumbre y explotación sexual de mujeres vulnerables a quienes sometían a desnutrición, privación del sueño y despojo de bienes. La investigación se inició tras la alerta del hospital público por el ingreso de una joven embarazada en situación sospechosa, lo que derivó en múltiples allanamientos y la imputación de 21 integrantes de esta red criminal transnacional.

Otoño Uriarte: la causa interminable

El caso de Otoño Uriarte, desaparecida en Fernández Oro en 2006 y hallada muerta seis meses después, volvió a sacudir la Justicia provincial. Aunque Germán Ángel Antilaf, Maximiliano Lagos, José Hiram Jafri y Néstor Cau fueron condenados a perpetua, un Tribunal de Impugnación anuló la sentencia y ordenó su libertad. El STJ revirtió esa decisión y dispuso una nueva revisión. En paralelo, el padre de Otoño busca llevar la causa a la Justicia Federal bajo la hipótesis de desaparición forzada con fines de trata, aunque nunca hubo pruebas sobre ese delito. La historia se mantiene como una herida abierta y símbolo de las falencias judiciales.

El caso Mandagaray y el freno del STJ

La familia del oficial Gabriel Mandagaray, muerto en 2021 durante una brutal capacitación táctica en Bahía Creek, presentó un pedido de juicio político contra los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Los acusan de dilatar la condena a los instructores responsables: Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez. Aunque la sentencia original los halló culpables de homicidio culposo y abuso de autoridad, el STJ ordenó revisar íntegramente el fallo, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre. La tensión entre la búsqueda de justicia y las maniobras dilatorias que mantiene a los responsables sin cumplir la sentencia.

El crimen de Julián Dobra de la Canal

El asesinato de Julián Dobra (32) estremeció al Alto Valle. Su cuerpo apareció en las bardas y días después su auto fue hallado incendiado. Las pericias revelaron que recibió dos disparos calibre 22 y agonizó durante días en el baúl de su Suzuki Fun rojo. Cinco jóvenes fueron acusados inicialmente, tres mayores y dos menores, pero la investigación sumó más detenidos vinculados al consumo de drogas y a supuestas cobranzas violentas. El caso expuso la crudeza de un entramado juvenil atravesado por el delito y la marginalidad.

Escándalos políticos

El año también expuso los vínculos entre narcotráfico y poder. Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma y con pedido de extradición a Estados Unidos, quedó en el centro de la escena al revelarse sus nexos con José Luis Espert. El gobierno de Javier Milei debió bajarlo de la candidatura a diputado bonaerense. Como efecto colateral, la diputada Lorena Villaverde, presidenta de LLA en Río Negro, tampoco pudo asumir su banca en el Senado tras conocerse antecedentes de una detención por drogas en Miami.