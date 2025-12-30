¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Policiales

Tragedia en Cipolletti: un hombre de 33 años murió ahogado en el Balneario El 30

Un hombre de 33 años murió ahogado en el canal del Balneario El 30 de Cipolletti. Estaba junto con amigos desde el mediodía consumiendo bebidas alcoholicas en el lugar.

Por Redacción

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 16:01
La ambulancia del SIARME trasladó a la víctima pero llegó sin vida al hospital Pedro Moguillansky

La calurosa tarde del penúltimo día de diciembre de 2025 se tiñó de tragedia en Cipolletti: un grupo de personas que se había instalado desde el mediodía en el Balneario El 30 para comer algo, beber alcohol y refrescarse en el canal Principal terminó con el peor desenlace. Uno de ellos, un hombre de 33 años, se sumergió y ya no volvió a salir. La ambulancia del SIEN lo trasladó de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, pero nada pudo hacerse. El hecho ocurre apenas días después de otro episodio que todavía retumba en la ciudad: el día de Navidad, un hombre fue detenido tras apuñalar a otro en una pelea por una transa frustrada de un frasco con flores de marihuana.

El grupo había llegado temprano al sector del canal, en la zona del Balneario El 30. Con conservadoras y botellas, se instalaron para pasar la jornada entre tragos y chapuzones. El ambiente festivo se transformó en desesperación cuando el hombre de 33 años desapareció bajo el agua.

La escena fue caótica: gritos, intentos desesperados de rescate y la llegada de la ambulancia del SIARME que, pese a los esfuerzos, no logró revertir el cuadro. El traslado al hospital fue inmediato, pero la víctima ya no tenía signos vitales.

Alcohol y riesgo

El consumo de bebidas alcohólicas en un canal es un factor que remarcan como determinante. “Estaban tomando y bañándose”, señalaron las fuentes, en una combinación que suele terminar en tragedia. El lugar, elegido por muchos vecinos del Distrito Vecinal Norte para escapar del calor, se convierte en escenario de accidentes.

La conmoción por este nuevo hecho se suma a la violencia registrada apenas una semana atrás, en plena Navidad. En esa ocasión, un hombre fue detenido luego de apuñalar a otro tras una discusión por una transa fallida: la víctima no entregó un frasco con flores de marihuana a su comprador, quien reaccionó con un cuchillo y lo hirió gravemente.

 

