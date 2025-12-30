En el competitivo mundo de la cerveza artesanal, donde cada propuesta busca diferenciarse, Mutisia se ha convertido en un ejemplo de cómo la amistad, la constancia y la pasión por emprender pueden transformarse en un proyecto sólido y con identidad propia. La historia de la empresa comenzó hace más de 20 años, mucho antes de que existiera la marca. Se gestó a partir de la amistad entre sus fundadores, quienes compartían el deseo de encarar un proyecto en conjunto.

Tras evaluar distintas ideas, entre ellas, la apertura de una casa de té, fue la cerveza artesanal la que finalmente encontró su lugar en 2015, bajo el nombre inicial de GUCA, con las primeras elaboraciones realizadas en la cocina de la casa de Sebastián Badilla, uno de los cofundadores. En 2018, el emprendimiento dio un paso clave al formalizarse y adoptar el nombre Mutisia, iniciando una nueva etapa de crecimiento y definición de objetivos. Con el paso de los años, la cervecería logró consolidarse, generar sustento económico y sobre todo brindar a sus creadores la libertad de construir su propio camino laboral.

Esta experiencia fue compartida recientemente por Sebastián Badilla, quien habló sobre el origen y la evolución del proyecto en el programa “Cuando la noche cae, la radio se enciende”, que se emite por AM550. Durante la entrevista, Badilla destacó que emprender “es una aventura permanente, con riesgos, pero también con grandes satisfacciones”, y subrayó como uno de los mayores logros la posibilidad de elegir con quiénes trabajar y cómo crecer.

En cuanto a sus productos, Mutisia encontró su mayor éxito comercial en la Pilsen, una cerveza tradicional que demuestra que la simplicidad bien lograda sigue conquistando paladares. A ella se suman la IPA Argenta, con más de cinco años en el mercado y fuerte aceptación entre los amantes del lúpulo, y la Coco Scottish, un estilo clásico escocés con un distintivo agregado de coco tostado.

De cara al futuro, la cervecería proyecta la ampliación y optimización de su planta productiva, además de la creación de un punto de venta propio, donde el público pueda degustar las cervezas y conocer de cerca el proceso de elaboración. Paralelamente, Mutisia impulsa la conformación de la Asociación de Cerveceros Neuquinos, con el objetivo de fortalecer el trabajo colectivo y la identidad cervecera regional. Más que una marca, Mutisia representa una historia de amistad, esfuerzo y compromiso con el emprendimiento local.

Una propuesta que sigue creciendo, pinta a pinta, y que reafirma que cuando la pasión guía el camino, los proyectos no solo perduran, sino que mejoran con el tiempo.