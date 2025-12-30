La Municipalidad de Neuquén dio a conocer cómo funcionarán los distintos servicios durante las celebraciones de fin de año y el feriado puente del 2 de enero. Durante esos días, las oficinas municipales no brindarán atención al público.

Con estos horarios y recomendaciones, el municipio buscará asegurar que los servicios esenciales continúen funcionando de manera eficiente durante el período festivo.

Transporte público

El servicio de transporte público funcionará de manera reducida el 31 de diciembre. Ese día, se operará con horarios de día hábil, y los últimos colectivos partirán desde las cabeceras a las 18. El 1 de enero, los colectivos circularán con horarios de feriado, mientras que el 2 de enero el servicio retornará a su funcionamiento normal.

Recolección de residuos domiciliarios

La recolección de residuos será habitual el 31 de diciembre. No obstante, el 1 de enero no habrá servicio y se reanudará con normalidad el 2 de enero.

Centros de transferencia

Los centros de transferencia estarán abiertos el 31 de diciembre de 8 a 14, pero permanecerán cerrados el 1 de enero. El 2 de enero se retoman los horarios normales, de 8 a 20.

Estacionamiento medido

El estacionamiento medido funcionará con normalidad el 31 de diciembre hasta las 13. No estará operativo el 1 de enero y volverá a su horario habitual el 2 de enero.

Cementerios municipales

Los cementerios de la ciudad estarán abiertos todos los días, incluidos el 31 de diciembre, el 1 y el 2 de enero, con horario de atención de 9 a 16.

Línea 147 y emergencias

La Línea 147 no estará operativa ni el 31 de diciembre ni el 1 de enero, retomando atención el 2 de enero de 8 a 15. Para emergencias, se podrá llamar a la Línea 103, que estará disponible las 24 horas del día.

Oficinas de Turismo

La oficina de Turismo abrirá el 31 de diciembre de 8 a 14. El 1 de enero permanecerá cerrada, pero retomará sus horarios el 2 de enero de 14 a 20.

Sistema de bicicletas eléctricas Si Bici

El sistema Si Bici estará operativo el 31 de diciembre hasta las 12, y retomará su funcionamiento el 2 de enero.

Guardavidas en balnearios

Los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas todos los días, de 10 a 21, en las zonas habilitadas.

Subsecretaría de las Mujeres - Guardia telefónica

Brindará guardia telefónica en los siguientes horarios: