Noche de leyenda: La Mississippi revivió sus grandes éxitos en Neuquén

Anoche, viernes 3 de octubre, La Mississippi Blues Band volvió a hacer historia en Neuquén, ofreciendo un recital a pura intensidad en Mood Live. La banda liderada por Ricardo Fabián Tapia, con su voz inconfundible y su armónica que ya forma parte del ADN del blues argentino, hizo un recorrido por sus clásicos más celebrados y algunas joyas escondidas del pasado, además de un tributo a Luis Alberto Spinetta que emocionó a los presentes.

El show arrancó con fuerza y el público no tardó en acompañar con aplausos y coros. Entre los temas que sonaron se destacaron canciones emblemáticas de la trayectoria de la banda, recordando el legado de décadas de blues y rock nacional. La Mississippi demostró una vez más que mantiene intacta su potencia en vivo, combinando riffs eléctricos de Gustavo Ginoi, la base sólida de Claudio Cannavo en el bajo, los matices de Gastón Picazo en piano y teclados y la batería precisa de Juan Carlos Tordó, que junto a Tapia crean un sonido único que atraviesa generaciones.

Formada en Florencio Varela, la banda ha sido testigo de la evolución del blues en español en Argentina, mostrando siempre admiración por referentes como el trío Manal, y logrando fusionar tradición con frescura en cada presentación. La cita de anoche reafirmó que, más allá de los años, La Mississippi sigue siendo un referente indiscutido del género, manteniendo viva la esencia del blues y el rock argentino en un espacio íntimo pero cargado de energía como Mood Live.

Los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo donde la música se sintió como un viaje por la historia del blues nacional, con cada acorde, cada letra y cada nota ejecutada con profesionalismo y pasión, dejando en claro que La Mississippi sigue vigente, vigente y rugiendo sobre los escenarios.