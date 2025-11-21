La jornada de Dani La Chepi dio un giro abrupto y terminó en una clínica, luego de atravesar un dolor insoportable que la obligó a buscar atención urgente. La influencer, siempre activa en sus redes, decidió contar lo ocurrido para llevar tranquilidad y, al mismo tiempo, compartir su experiencia con su inconfundible estilo.

Según relató, todo comenzó cuando comenzó a sentir un dolor agudo que rápidamente se volvió insoportable. Ese malestar, que la tomó por sorpresa, resultó ser un cólico renal, un cuadro que la hizo acudir de inmediato al hospital. Fiel a su humor, Dani La Chepi comparó el contraste entre su día previo, que había transcurrido de forma tranquila en Córdoba, y la inesperada crisis que la despertó al día siguiente.

“Un día volvés de Córdoba diciendo ‘qué linda es la vida’ y al otro te encontrás con un cascote en el riñón”, expresó con ironía. Dani La Chepi reveló que no se trataba de una sola piedra, sino de varias, lo que agravó la situación. Incluso detalló que era una de seis piedras la que había comenzado a bajar, generándole un dolor prácticamente insoportable.

Con la sinceridad que la caracteriza, compartió también una postal desde la clínica, mostrando una media agujereada y recurriendo al recuerdo de su madre, quien siempre le repetía que llevara “medias y bombacha por las dudas”. La escena, pese a lo delicado del momento, generó risas entre sus seguidores.

Minutos después, Dani La Chepi explicó que este problema no era nuevo para ella. Agradeció los mensajes de apoyo y contó que viene lidiando con esta condición desde su infancia. Confesó que intentó todo tipo de métodos para mejorar: desde biodecodificación hasta constelaciones familiares, pero que su organismo continúa generando estas piedras de manera crónica.

Sobre el final, la influencer describió crudamente la intensidad del dolor que sintió: comparó el cólico renal con las contracciones del trabajo de parto, asegurando que quienes lo padecieron saben exactamente de qué habla. “Hay seis y una decidió molestar hoy”, comentó, dejando entrever que su recuperación será progresiva.

El episodio, aunque angustiante, volvió a mostrar la capacidad de Dani La Chepi para transformar incluso los momentos más duros en un relato cercano, honesto y cargado de su habitual picardía.