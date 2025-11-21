Ángela Torres atraviesa semanas decisivas y, una vez más, volvió a sorprender con un hito que la posiciona entre las figuras emergentes más destacadas del pop argentino. Desde Nueva York, la artista celebró la aparición de su imagen y la portada de su disco No me olvides en una de las pantallas centrales de Times Square, dentro del programa EQUAL de Spotify, una iniciativa que difunde talento femenino a escala global.

Ángela Torres compartió la noticia con una frase breve pero cargada de emoción: “Qué locura. Gracias”. En las fotos que publicó se la ve completamente movilizada, abrigada ante el frío neoyorquino y posando frente al imponente cartel que iluminó la zona más icónica de Manhattan. Allí se proyectó la estética de su primer álbum de estudio, un trabajo en el que bucea en sentimientos como el amor, el dolor y la transformación.

El gesto alcanzó rápidamente a sus seguidores y también a colegas del mundo artístico, que celebraron su crecimiento. Momi Giardina comentó con entusiasmo, Yami Safdie reaccionó con emojis de felicidad y Emilia Mernes dejó un corazón. Domi Faena también se sumó a la ola de mensajes, al igual que Juli Poggio, que escribió un afectuoso “Felicidades Angelita”.

Entre los saludos destacó el de Nico Occhiato, quien acompañó el posteo con palabras de apoyo: “Qué grosa, qué hermoso esto que te está pasando Angelita. Te lo merecés porque sos una distinta y venís hace mucho tiempo preparándote para este momento”. Su mensaje reflejó el impacto que generó este logro en su entorno laboral y afectivo.

Además de la proyección en Times Square, Ángela Torres compartió postales de su recorrido por la ciudad: panorámicas desde rascacielos, momentos de relax y su look invernal, con abrigo de piel sintética y lentes oscuros. Las imágenes fueron replicadas por diversas cuentas de fans y portales digitales, que destacaron su expansión internacional.

En paralelo, Ángela Torres continúa fortaleciendo su vínculo con el público a través de su nuevo álbum, No me olvides, cuyo concepto artístico viene generando interés por su impronta íntima y emocional. Cada adelanto y cada presentación en redes potencian el impacto del disco, que ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados dentro del pop argentino.

El logro se suma a otra gran noticia que la cantante recibió recientemente. En pleno aire de Nadie Dice Nada (Luzu TV), confirmó que será la telonera de Shakira en sus tres presentaciones en Vélez durante la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Visiblemente conmocionada, celebró: “Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí!”.

En redes sociales acompañó el anuncio con el flyer oficial del tour, donde figura como artista invitada, y un mensaje de incredulidad y alegría. Para completar ese círculo emocional, la cantante de “Favorita” recuperó un video de su adolescencia, a los 14 años, interpretando “Inevitable” en el programa de Maru Botana, un guiño a un sueño que hoy empieza a hacerse realidad.