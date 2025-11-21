El clima en LAM cambió por completo en cuestión de segundos. Lissa Vera apareció en pantalla con la intención de aclarar rumores, pero terminó enfrentándose a una frase que la descolocó: un mensaje de Lowrdez Fernández acusándola de mentir. Bastó que Ángel de Brito leyera esas líneas para que la cantante, ya visiblemente agotada, no pudiera sostener la emoción.

La reacción de la artista llegó apenas escuchó el textual que Lowrdez le envió al conductor: “(Lissa) nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente”. Y lejos de responder con enojo, Lissa Vera se quebró. Entre lágrimas, intentó explicar por qué no se acercó directamente a su compañera: “Dice que no le pregunté cómo estaba y yo ya sé cómo está. Ella tenía que recuperarse. Yo le dejé espacio”, expresó, con la voz frágil.

A lo largo del móvil, la ex Bandana dejó ver que la distancia entre ambas no es nueva y que hubo intentos silenciosos de seguir de cerca la situación sin invadirla. “Le preguntaba a su gente allegada. Está todo el tiempo tratando de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”, continuó, dejando ver el desgaste acumulado durante los últimos meses.

La tensión escaló todavía más cuando Lissa Vera admitió que la interna se volvió insostenible. “Por eso también estoy cansada. El vínculo está roto”, resumió con crudeza. Fue el momento en el que dejó de lado cualquier estrategia y habló desde un lugar puramente emocional, mostrando un costado vulnerable que pocas veces expone en televisión.

Ese cansancio también se reflejó en su último descargo, cuando volvió sobre el punto que más la hirió: la acusación de indiferencia. “Me duele que digan que yo miento, que no me importó. Si no me hubiese importado, ya saben cuál hubiese sido la historia: me quedaba en mi casa”, insistió, sin poder contener el llanto.

Las palabras dejaron en evidencia un conflicto que ya excede lo laboral y que arrastra heridas profundas entre dos integrantes históricas de Bandana. Mientras Lowrdez asegura sentirse desatendida, Lissa Vera sostiene que actuó como pudo en medio del caos. Y aunque ambas lo vivan desde lugares diferentes, la frase que ella repitió al final resume todo: “Me duele”.