¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 22 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Destino astral

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana largo

Predicciones energéticas marcarán el pulso de los próximos días con cambios, oportunidades y advertencias.

Por Redacción

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 10:56
PUBLICIDAD
Mhoni Vidente dio su visión sobre este finde XXL

El fin de semana largo llega con un aire místico, y Mhoni Vidente vuelve a despertar el interés de todos con sus nuevas revelaciones. Con una mezcla de Tarot, intuición y análisis astrológico, la astróloga detalla cómo se moverán las energías para cada signo entre el 22 y el 23 de noviembre. Números clave, colores de poder y señales para el amor, el trabajo y la economía conforman un panorama intenso.

Para Aries, Mhoni Vidente anticipa un impulso decisivo gracias a los números 09 y 77, con un tono rojo que potencia la pasión. “La Torre” marca la necesidad de sostener el enfoque y no boicotear proyectos personales. Tauro, en cambio, se mueve en un clima social y dinámico, acompañado por “El Mundo”, que promete crecimiento laboral y acercamientos favorables con Virgo o Acuario.

Géminis vibra con transformación pura: el verde como aliado, los números 00 y 15 y una fiesta familiar donde podría conocer figuras influyentes. “La Muerte” indica cierres necesarios y decisiones firmes. Para Cáncer, los días vienen cargados de emociones positivas: viajes, conexiones familiares y un regalo de un nuevo amor, todo bajo la introspectiva influencia de “La Luna”.

Leo tendrá un reencuentro con su vida social y una visita inesperada del pasado que deberá dejar atrás. “La Justicia” lo posiciona en equilibrio y con trámites resueltos, mientras que Virgo recibe la abundancia del “As de Oros”, con movimientos en el hogar y oportunidades laborales floreciendo con invitaciones inesperadas.

Libra vive un momento de introspección guiado por “La Sacerdotisa”, mientras encara procedimientos médicos exitosos y un evento que traerá armonía. Escorpio, por su parte, deberá evitar tensiones familiares, aunque su carta “El Sol” anuncia éxito, liderazgo y regalos en plena temporada de cumpleaños.

Sagitario reciben la fuerza creativa de “El Mago”, impulso ideal para pedir aumentos o iniciar emprendimientos, mientras que Capricornio trabaja la paciencia con “La Justicia”, enfocándose en dejar atrás recuerdos y preparar viajes de fin de año. Acuario, bajo “La Estrella”, brilla con opciones laborales, cambios de imagen y relaciones que se oficializan.

Por último, Piscis recibe el poder de “La Fuerza”, con viajes cortos, decisiones sentimentales importantes y un posible cambio de casa, aunque con la advertencia de cuidar el estómago. Un fin de semana cargado de señales para quien quiera escucharlas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD