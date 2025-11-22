El fin de semana largo llega con un aire místico, y Mhoni Vidente vuelve a despertar el interés de todos con sus nuevas revelaciones. Con una mezcla de Tarot, intuición y análisis astrológico, la astróloga detalla cómo se moverán las energías para cada signo entre el 22 y el 23 de noviembre. Números clave, colores de poder y señales para el amor, el trabajo y la economía conforman un panorama intenso.

Para Aries, Mhoni Vidente anticipa un impulso decisivo gracias a los números 09 y 77, con un tono rojo que potencia la pasión. “La Torre” marca la necesidad de sostener el enfoque y no boicotear proyectos personales. Tauro, en cambio, se mueve en un clima social y dinámico, acompañado por “El Mundo”, que promete crecimiento laboral y acercamientos favorables con Virgo o Acuario.

Géminis vibra con transformación pura: el verde como aliado, los números 00 y 15 y una fiesta familiar donde podría conocer figuras influyentes. “La Muerte” indica cierres necesarios y decisiones firmes. Para Cáncer, los días vienen cargados de emociones positivas: viajes, conexiones familiares y un regalo de un nuevo amor, todo bajo la introspectiva influencia de “La Luna”.

Leo tendrá un reencuentro con su vida social y una visita inesperada del pasado que deberá dejar atrás. “La Justicia” lo posiciona en equilibrio y con trámites resueltos, mientras que Virgo recibe la abundancia del “As de Oros”, con movimientos en el hogar y oportunidades laborales floreciendo con invitaciones inesperadas.

Libra vive un momento de introspección guiado por “La Sacerdotisa”, mientras encara procedimientos médicos exitosos y un evento que traerá armonía. Escorpio, por su parte, deberá evitar tensiones familiares, aunque su carta “El Sol” anuncia éxito, liderazgo y regalos en plena temporada de cumpleaños.

Sagitario reciben la fuerza creativa de “El Mago”, impulso ideal para pedir aumentos o iniciar emprendimientos, mientras que Capricornio trabaja la paciencia con “La Justicia”, enfocándose en dejar atrás recuerdos y preparar viajes de fin de año. Acuario, bajo “La Estrella”, brilla con opciones laborales, cambios de imagen y relaciones que se oficializan.

Por último, Piscis recibe el poder de “La Fuerza”, con viajes cortos, decisiones sentimentales importantes y un posible cambio de casa, aunque con la advertencia de cuidar el estómago. Un fin de semana cargado de señales para quien quiera escucharlas.