El jueves por la noche, MasterChef Celebrity vivió uno de sus momentos más sensibles cuando Maxi López no pudo evitar quebrarse al hablar del profundo dolor que siente cada vez que se separa de sus hijos. El exfutbolista abrió su corazón frente a las cámaras y sorprendió a todos al dejar ver una vulnerabilidad que pocas veces comparte en público, especialmente ante la presencia de Wanda Nara.

Desde el inicio de la gala, el clima venía cargado de emociones por la visita de los hijos de los participantes. Pero nada preparó al estudio para lo que se desataría cuando Wanda Nara decidió preguntar, sin rodeos, qué era lo más difícil para él de tener a los chicos lejos, incluyendo a los que comparte con ella y a la pequeña Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson, mientras espera el segundo hijo con la modelo sueca.

La respuesta de Maxi López fue tan corta como contundente. “Que te la pasás extrañando. Allá, acá”, logró decir antes de romper en un llanto que lo dejó sin posibilidad de continuar. Wanda Nara, sorprendida por la intensidad de la reacción, intentó alivianar el momento con humor, pero pronto entendió que la angustia lo había desbordado por completo.

Wanda Nara no tardó en acercarse y abrazarlo, un gesto que sorprendió incluso a ella misma. “No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi”, confesó, mientras trataba de contener al padre de sus hijos y recordarle que lo fundamental es que todos están bien. La escena dejó en claro que, pese a todo lo vivido, aún existe entre ellos un vínculo de humanidad y afecto.

Más tranquilo, en su entrevista personal, Maxi López reconoció lo duro que se le hace equilibrar su vida entre dos países. “Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá”, explicó, describiendo una rutina emocional que parece agotarlo. También admitió que extraña especialmente a “la piccola”, como llama a la pequeña Elle.

En ese contexto, Wanda Nara lanzó una pregunta que pareció tocar una fibra especial: qué habría que hacer para tener a toda la familia reunida. Maxi López, sin vueltas, admitió que viene pensando en tomar una decisión importante que los acerque. Fue entonces cuando ella sorprendió con una promesa que nadie esperaba: “Voy a convencer a la sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”.

Entre sonrisas y emoción, Maxi López aceptó el desafío y aseguró que le cree. Un intercambio que dejó abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en una historia familiar que sigue mostrando que, incluso después de todo, todavía hay espacio para construir algo mejor.