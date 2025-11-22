Sofía Zámolo abrió una ventana a uno de los capítulos más difíciles de su vida y decidió compartirlo con la honestidad que la caracteriza. La modelo sorprendió al revelar que atravesó la pérdida de dos embarazos, una información que hasta ahora había mantenido en silencio y que remite a un dolor que cargó durante años.

Según relató, esas experiencias ocurrieron después del nacimiento de su hija California, fruto de su relación con José Félix Uriburu y llegada al mundo en 2020. Con esa referencia como punto de partida, Sofía Zámolo se animó a sacar a la luz un proceso íntimo, de esos que transforman por completo la mirada con la que se transita la maternidad.

El disparador de su confesión fue una simple foto de ropa de bebé que aún conservaba en su casa. Desde su cuenta de Instagram, mostró las diminutas prendas que había guardado con la ilusión de un nuevo hijo, un gesto que al mismo tiempo la enfrentaba con la ausencia de aquello que tanto deseó. Ese gesto, aparentemente cotidiano, fue la llave para destrabar un relato cuidadosamente guardado.

“Nadie te prepara para soltar la ropa de bebé que guardaste de tu primer bebé para cuando llegara el próximo”, escribió Sofía Zámolo, dejando entrever la fragilidad de un duelo que había transitado en silencio. Con esas palabras, confirmaba que estaba preparada para contar que había vuelto a quedar embarazada y que esa ilusión se había apagado más de una vez.

Aun así, la modelo encontró una manera luminosa de transformar el dolor. Contó que decidió entregar toda esa ropa a una de sus mejores amigas, quien está por convertirse en madre. “Como regalo del cielo, un milagro, una de mis mejores amigas está por ser mamá y todo lo que era de Cali se lo vamos a dar”, expresó, emocionada por poder resignificar esos recuerdos.

En una última reflexión, Sofía Zámolo mostró la profundidad con la que vivió este proceso. “No es la ropa. Son los recuerdos. La esperanza de haber tenido otro bebé. Haber perdido 2 embarazos después de Cali... pero todo va con mucho amor a Ámbar que está por llegar”, escribió, revelando la mezcla de nostalgia, ternura y aceptación que marcó este cierre.

Con su relato, Sofía Zámolo transformó una herida en un mensaje de empatía y vulnerabilidad que resonó con fuerza entre sus seguidores.