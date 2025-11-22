La reciente foto que compartió Eugenia “China” Suárez en sus redes sociales volvió a ponerla en el centro de la escena, esta vez por un motivo completamente inesperado. Tras su agitado paso por la Argentina, donde acompañó a Mauro Icardi en el reencuentro con sus hijas Francesca e Isabella, la actriz decidió abrir el álbum oculto del rodaje de Hija del Fuego, la venganza de la bastarda, la serie de Disney+ que la tiene como protagonista absoluta.

En medio de esas postales, una imagen llamó poderosamente la atención: la China Suárez posó con una notoria quemadura en el pecho, registrada durante una de las jornadas más frías en San Martín de los Andes. La foto, tomada con gesto resignado, fue compartida con humor ácido y una frase que no pasó inadvertida: “¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente? #lahijadelfuego”, escribió, acompañando el texto con un emoji de calavera.

Su visita reciente a Otro Día Perdido y La mañana con Moria ya había generado revuelo por su decisión de hablar por primera vez del romance que protagonizó con Mauro Icardi, ex pareja de Wanda Nara. Ahora, este detrás de escena de la serie volvió a despertar la preocupación de sus seguidores, que no tardaron en reaccionar ante las marcas visibles en su cuerpo.

La China Suárez reveló también que el rodaje estuvo lejos de ser un paseo. En otro de los videos, confesó que se rompió el tabique de la nariz mientras grababa una escena en la nieve. Para aliviar el golpe, contó con la asistencia de Amancio, su hijo, que viajó junto a ella a la Patagonia durante esas intensas jornadas de trabajo. Un tierno gesto que no pasó desapercibido entre sus fans.

Como si fuera poco, la China Suárez compartió que durante ese período sufrió uno de sus “peores brotes de acné”, y que aprovechaba cada descanso del rodaje para enviarle videos a su cosmiatra en busca de ayuda. Lejos de ocultarlo, decidió mostrarse sin filtros ni retoques, exponiendo el lado más humano detrás de la ficción.

Entre fotos del look elegido para el último día, calzas negras, campera blanca y botas de nieve rojas con estrellas, la China Suárez dejó ver que la grabación de Hija del Fuego fue mucho más exigente de lo esperado. La mezcla de clima extremo, presión laboral y accidentes imprevistos terminó por conformar un combo que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.

Las imágenes, difundidas a tan solo tres días del estreno de la serie en Disney+, terminaron generando una ola de comentarios. Entre elogios por su entrega y preocupación por las marcas en su piel, la figura de la China Suárez volvió a dominar la conversación en redes.

Y mientras el fandom debate si su exposición sin filtros es un mensaje velado en plena tensión con Wanda Nara, lo cierto es que la actriz parece dispuesta a dejar que su trabajo, y ahora también sus infortunios, hablen por ella.