El pasillo principal de MasterChef Celebrity suele ser ruidoso, lleno de nervios y bromas que alivian la tensión de cada jornada. Pero esta semana, el ambiente cambió por completo: el nombre de Eugenia Tobal empezó a circular con insistencia entre productores y participantes, y lo que primero sonó como un rumor terminó confirmándose. La actriz decidió dar un paso al costado, y las versiones sobre lo que ocurrió puertas adentro no tardaron en multiplicarse.

La señal más fuerte surgió durante la última grabación. Según cuentan quienes estuvieron en el estudio, la jornada tuvo un tono particular: más silencios, más miradas que buscaban explicaciones y un clima que anticipaba algo definitivo. No se trató de un acting para cámara, sino de un proceso que venía gestándose desde hacía semanas.

El punto de quiebre habría sido el conocido cruce con Germán Martitegui, ocurrido casi un mes atrás. Aunque en pantalla pareció un desacuerdo más entre concursante y jurado, detrás de cámara dejó una huella emocional que Eugenia Tobal no logró procesar del todo. No hubo gritos ni escándalo, pero sí una incomodidad persistente que, sumada a cuestiones personales, terminó desgastando su vínculo con la competencia.

Lo que trascendió es que la actriz llegó al programa arrastrando una sensibilidad especial. Desde la producción notaban que, entre desafío y desafío, su energía cambiaba. A veces se la veía contenida, otras veces tratando de mostrarse entera frente al jurado, y en más de una ocasión recurrió al humor para suavizar tensiones. Pero en la intimidad del backstage, las emociones le ganaban seguido.

La situación quedó más expuesta cuando Paula Varela mencionó al aire que Tobal habría abandonado el reality. Al día siguiente, Eugenia subió una foto desde el estudio, casi como una forma de desactivar la versión. Sin embargo, esa imagen terminó siendo un espejismo: la eliminación ya estaba definida y la actriz solo estaba cumpliendo con la grabación prevista para ese día.

Las fuentes internas coinciden en algo: el grupo llegó a encariñarse con ella. Sus compañeros destacaban su entrega, su carácter fuerte y la manera en que buscaba mejorar en cada gala. Por eso, cuando llegó el momento de la despedida, la emoción invadió el set. Hubo lágrimas, abrazos y una sensación generalizada de que algo más profundo la estaba atravesando.

Con su salida, MasterChef Celebrity pierde a una concursante que aportó sensibilidad y honestidad en cada plato. Y aunque no hubo comunicado oficial, las señales dejaron claro que la decisión no fue impulsiva, sino el final de un proceso que se fue acumulando en silencio. ¿Habrá una explicación pública?