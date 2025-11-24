La Orquesta Sinfónica de la provincia coronará su 25º aniversario con un concierto especial que reunirá un estreno absoluto de la música argentina y obras emblemáticas del repertorio clásico. El encuentro será el viernes 29 de noviembre a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén, y contará con la transmisión de Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

En esta ocasión, la agrupación presentará por primera vez la obra “5 estudios para orquesta”, pieza ganadora del Primer Premio del Concurso de Composición de la Academia Nacional de las Artes (ANBA) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA) 2025. Su autor, el compositor argentino Romanelli, estará presente en la sala para presenciar el debut de su obra, acompañado por el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, Sergio Baur.

El programa incluirá además dos obras fundamentales del repertorio alemán: el Concierto para piano n.º 1 en Do Mayor, Op. 15 y la Sinfonía n.º 7 en La Mayor, Op. 92, ambas de Ludwig van Beethoven. El concierto para piano tendrá como solista invitado al pianista neuquino Emilio Peroni, mientras que la dirección general estará a cargo del maestro Andrés Tolcachir, director titular de la orquesta.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 21. El valor general es de 10.000 pesos, mientras que los jubilados podrán acceder a un precio reducido de 7.000 pesos. El evento es organizado por la Fundación del Banco Provincia del Neuquén, con el acompañamiento del Gobierno provincial.