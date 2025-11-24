Las sospechas venían creciendo desde hacía semanas, pero recién ahora Malena Pichot y Pilar Gamboa decidieron ponerle fin al misterio: Viudas Negras tendrá segunda temporada. Y lo hicieron fieles a su estilo, con un video breve, absurdo y con esa química que convirtió a la serie en uno de los éxitos inesperados del año.

La confirmación llegó a través de las cuentas oficiales de TNT y Flow, donde compartieron el clip en el que Malena Pichot aparece esperando a Pilar Gamboa en un bar porteño. Apenas se sienta, Malena lanza una frase que ya revolucionó a los fans: “Nos confirmaron la segunda temporada”. Del otro lado, su compañera, siempre con su humor seco e impredecible, corta la ilusión de raíz: “No. Decí que no porque las segundas temporadas nunca fueron buenas. No te la juegues”. Esa mínima escena fue suficiente para que los seguidores celebraran el regreso de Maru Traverso y Mica Goyena.

Las plataformas acompañaron el anuncio con un mensaje que también dejó su sello humorístico: “En Malena Pichot confiamos. Segunda temporada confirmada. Dale, Pilar Gamboa, confiá”. Una especie de guiño interno que, lejos de apagar las dudas del personaje de Gamboa, hizo aún más viral el adelanto.

El regreso de Viudas Negras promete profundizar ese tono inclasificable que mezcla humor corrosivo, situaciones al borde del absurdo y un thriller que aparece cuando uno menos lo espera. En la primera temporada, la dupla de Malena Pichot y Pilar Gamboa logró darle vida a una amistad atravesada por secretos, culpas y una vieja historia criminal que volvía para complicarlo todo.

La producción también confirmó que el universo de la serie se expandirá con nuevos personajes y tramas paralelas, mientras que el elenco original —que incluye figuras como Georgina Barbarossa, Jerónimo Bosia, Mónica Antonópulos, Minerva Casero y Pachu Peña— volverá a tener un rol clave en esta segunda vuelta.

Por ahora no hay fecha de estreno, pero sí una certeza: el video de anuncio dejó demostrado que Viudas Negras no piensa perder el espíritu que la convirtió en un fenómeno. Y si la confianza de Pichot le gana a las dudas de Gamboa, la nueva temporada promete dar que hablar desde el primer minuto.