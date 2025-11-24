En una noche cargada de adrenalina en MasterChef Celebrity, Damián Betular y Sofía Martínez protagonizaron un inesperado cortocircuito que dejó a todos atónitos en el estudio. Lo que parecía una recorrida habitual del jurado terminó convirtiéndose en un momento picante que expuso la tensión creciente entre ambos.

Sofía Martínez, una de las figuras más queridas por su calidez y simpatía, trabajaba concentrada mientras el jurado supervisaba los avances de cada participante. Sin embargo, la dinámica cambió cuando Damián Betular se acercó al puesto de Miguel Ángel Rodríguez, quien atravesaba un verdadero caos intentando resolver el desafío del día: un raviolón relleno que amenazaba con desmoronarse en cada intento.

Miguel Ángel Rodríguez, sin filtro y con humor, celebró la llegada del chef con entusiasmo, confiando en que podría rescatar su plato. En ese clima de urgencia, la periodista deportiva aprovechó la cercanía de Damián Betular para consultarle sobre la vajilla que pensaba utilizar. El comentario, que parecía inocente, fue el detonante de la reacción más inesperada del chef.

“Estamos con problemas peores que un plato, por favor”, lanzó Damián Betular, visiblemente molesto, mientras el actor le gritaba a Sofía Martínez que dejara de molestar y que tenía más recursos que nadie. La escena, entre caos y risas, marcó el inicio de un cruce que no tardó en escalar.

Aunque Sofía Martínez ya se había retirado hacia su estación, Damián Betular redobló la apuesta y disparó sin rodeos: “Después te hacés la buena. Me molestan las falsas buenas”. Ese comentario fue suficiente para que la participante abandonara su compostura habitual y respondiera con una frase inesperada que descolocó a todos: “Váyanse bien a lavar el orto”.

Lejos de dejar el incidente ahí, en cámara y ya más calmada, la participante expresó su indignación: “¿Qué te pasa? ¿Querés pelear?”. Y, todavía en tono irónico, lanzó un último dardo directo al jurado: “No se pueden decir malas palabras, ¿no? ¡Andate a la mierda, Betular!”.

Así, una simple consulta se transformó en uno de los momentos más tensos de la temporada. Entre la presión del reloj, los nervios de la gala y los platos a medio resolver, el clima volvió a demostrar que en MasterChef Celebrity cualquier chispa puede encender un verdadero incendio.