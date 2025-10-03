El novio de Julieta Poggio tomó una drástica decisión tras enterarse de su noche con un famoso

La noche de los Premios Martín Fierro 2025 dejó más que ganadores y derrotados: también sembró un verdadero revuelo mediático. Entre los comentarios que circularon en los pasillos del Hotel Hilton, el nombre de Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la polémica. La ex Gran Hermano fue vinculada con Martín Salwe, lo que no solo dio que hablar en televisión sino que también impactó de lleno en la relación con su novio, que parecía sólida.

Según contaron en LAM, la actriz habría compartido la fiesta posterior con el panelista de Pasó en América y las imágenes que trascendieron la mostraban a los besos con él. Si bien tanto Julieta Poggio como Martín Salwe admitieron el acercamiento, ambos negaron que hubiera pasado algo más en la habitación del hotel. Esa aclaración, sin embargo, no alcanzó para frenar con los problemas amorosos.

El tema escaló aún más cuando Yanina Latorre aportó su visión en el programa de América. “Juli Poggio se puede calentar con cualquiera y el novio no puede ofenderse”, lanzó la conductora, recordando que la modelo había admitido públicamente mantener una “pareja abierta” con Fabrizio Maida. También sumó un detalle de color: “Yo conté que se gustaron el día, quedaron calientes el día de la sesión de fotos”.

“Estuvieron en el cuarto, no pernoctaron, no la penetró Salwe a ella. Un chape con cositas”, sostuvo Yanina frente a la cámara. Y, como contracara, mostró un video que la propia Julieta Poggio le envió a Lizardo Ponce desde la pileta junto a su novio, en un intento de demostrar que la relación seguía en pie.

Pero lo que parecía un simple episodio de fiesta tuvo consecuencias más profundas en la pareja y salieron a la luz. Según contó la panelista, el gesto público no cayó nada bien en Fabrizio Maida: “A Fabri no le gustó nada la publicación. Y que se haga público y viral el tema de Salwe porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó o no”.

Lo cierto es que, tras esa incomodidad, el joven tomó una decisión inesperada. “¡Cerrar la pareja!”, lanzaron todos a modo de coro, al ver que era inminente que esta noticia impactaría en este sentido a la pareja. Por lo que ella asintió danto a entender que el acuerdo de relación abierta habría quedado atrás.

Para colmo, Yanina Latorre aprovechó para burlarse de Julieta Poggio: “Dolor país”. Tras la ironía, sumó: “Se ve que tan abiertos no eran. Al primer chapecito… ¡Se le cortó el chorro a Juli Poggio!”. Una sentencia que dejó planteado el interrogante sobre cómo seguirá la historia entre la ex Gran Hermano y su pareja después de este escándalo.