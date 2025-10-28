Rosalía ha revelado 'Berghain', el primer adelanto de su esperado álbum Lux, que llegará el próximo 7 de noviembre. Este tema toma su nombre del famoso club nocturno de Berlín, reconocido por su ambiente extremo, pero la artista propone un significado más profundo que va más allá de la fiesta.

En esta canción, Rosalía cuenta con la colaboración de Björk y Yves Tumor, quienes aportan un aire místico y espiritual que transforma el tema en una experiencia emocional única dentro del universo de Lux. La mezcla de electrónica, ópera y momentos íntimos genera una atmósfera que atraviesa al oyente, con cada nota funcionando como un latido intenso y real.

Videoclip y letra de Berghain

El videoclip acompaña esta propuesta con escenas cotidianas donde Rosalía realiza tareas como planchar, preparar café o lavar a mano, mientras una orquesta la sigue, como si su vida normal estuviera en un escenario épico. Esta elección subraya que lo extraordinario puede encontrarse en los pequeños rituales diarios y en las emociones que todos vivimos.

La letra de 'Berghain' establece una conexión profunda con la empatía y la fusión de identidades. Frases como “Su miedo es mi miedo. Su rabia es mi rabia. Su amor es mi amor. Su sangre es mi sangre.” reflejan cómo las emociones propias y ajenas se entrelazan y transforman. Además, se destaca un llamado a la introspección y a la necesidad del apoyo externo con la línea “La única manera de salvarnos es con intervención divina.”

Rosalía estrena 'Berghain', su canción más íntima y profunda

La canción también aborda la carga emocional interna, simbolizada en la estrofa “La llama penetra mi cerebro. Como un osito de peluche de plomo. Guardo muchas cosas en mi corazón. Por eso mi corazón está tan pesado.”, que expresa cómo los recuerdos y sentimientos no expresados afectan el bienestar mental.

El videoclip está lleno de símbolos como un corazón dorado, cruces y animales, que transmiten mensajes sin palabras, mientras la tensión y sensualidad que Yves Tumor aporta refuerzan la idea de que enfrentarse a uno mismo es un proceso incómodo pero necesario.

En definitiva, 'Berghain' invita a entrar en un espacio interior seguro donde se pueden experimentar emociones intensas como bailar, llorar y reír, reflejando la conexión más auténtica con uno mismo a través de la música.