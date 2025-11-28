El clima en el mundo del espectáculo volvió a sacudirse luego de que Patricia Destefani, la mamá de Julieta Poggio, decidiera salir a responder con firmeza a los comentarios que la China Suárez lanzó en redes sociales. El ida y vuelta entre ambas se desató tras un malentendido que encendió una ola de repercusiones y puso otra vez a la actriz en el centro de la polémica.

Todo comenzó a partir de la fallida entrevista de China Suárez con Luzu TV, donde circularon versiones de supuestas exigencias que habrían provocado que el encuentro no se concretara. Aunque ella misma aclaró que todo se trató de un error de comunicación, el episodio dejó una estela de tensión que ahora volvió a reflotar.

En este contexto, la discusión avanzó cuando Julieta Poggio comentó, de manera inocente, una apreciación realizada por Lizardo Ponce sobre La hija del Fuego, el nuevo proyecto de la ex Casi Ángeles. La joven preguntó si la actriz participaba en esa producción, sin saber que su duda sería interpretada como una ironía por parte de la China Suárez.

Lejos de pasarlo por alto, la China Suárez utilizó sus redes sociales para responder de manera contundente. En su descargo, recordó con tono sarcástico que de niña solía cruzarse con Julieta en los pasillos de Pol-Ka y lanzó una frase que llamó la atención: insinuó que Patricia Destefani “la llevaba toda producida” con la intención de que algún productor la descubriera.

Ese comentario, cargado de picardía y malicia, generó un profundo malestar en el entorno de la ex Gran Hermano. Según explicó la propia Patricia Destefani, la frase tenía una clara intención de subestimar el esfuerzo de sus hijas, algo que no estaba dispuesta a dejar pasar.

En diálogo con Puro Show, Patricia Destefani se mostró indignada por la insinuación y aseguró que siempre acompañó a Julieta Poggio y su hermana desde un rol estrictamente maternal. “Mis hijas se ganaron cada paso con trabajo. Yo jamás pedí favores a nadie”, expresó con firmeza, marcando distancia de la versión instalada por la actriz.

La madre de Julieta Poggio remarcó que la carrera de la joven está construida a base de perseverancia y que cualquier intento de minimizarlo es injusto. Además, consideró que la reacción de la China Suárez fue desmedida, especialmente porque la consulta de Juli había sido genuina y sin doble intención.

Lejos de apagar la polémica, este cruce volvió a encender el debate sobre la sensibilidad en el mundo del entretenimiento, donde un comentario mal interpretado puede desencadenar un conflicto inesperado. Tanto la China Suárez como Julieta Poggio quedaron en el ojo de la tormenta, mientras que Patricia Destefani se plantó con claridad para defender la trayectoria de sus hijas.