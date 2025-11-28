En una mañana que prometía sorprender, Rosalía llegó a Nadie dice nada, el ciclo que conduce Nicolás Occhiato en Luzu TV, y terminó regalando una de las escenas más emocionantes del año. Entre los integrantes de la mesa se encontraba Ángela Torres, quien desde siempre expresó admiración profunda por la artista española y no pudo contener los nervios ante su presencia.

Durante la previa, Ángela Torres ya estaba movilizada, visiblemente ansiosa por conocer finalmente a Rosalía, referente absoluta para ella. Cuando la autora de Lux ingresó al estudio, la energía cambió por completo: Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo y Martín Garabal comenzaron a consultarle detalles del nuevo disco, y la conversación fluyó con naturalidad entre risas y curiosidad.

El clima se volvió aún más especial cuando llegó el turno de hablar de La Perla, una de las canciones del reciente álbum de Rosalía. Allí surgió una propuesta espontánea: que ambas artistas cantaran juntas. Lo que parecía un simple juego televisivo se transformó en un momento cargado de emoción cuando Ángela Torres se animó a acompañar a la estrella catalana.

La magia se hizo presente apenas empezaron a cantar. Las voces se fundieron en una armonía que sorprendió a todo el equipo y conmovió a quienes estaban viendo el programa en vivo. Al finalizar, Ángela Torres, entre lágrimas y risas, confesó: “Es lo mejor que me pasó en toda la vida”, dejando en evidencia que acababa de cumplir un sueño largamente esperado.

Horas después, todavía en shock por lo vivido, Ángela Torres reflejó su emoción en X (ex Twitter). “Chicxs no entiendo nada, ¿esto pasó o morí y estoy en el paraíso?”, escribió la sobrina de Diego Torres, que vive un presente artístico pleno e intenso.

Además de este inolvidable encuentro con Rosalía, Ángela Torres atraviesa un gran momento profesional con el lanzamiento de su disco No me olvides. La artista se prepara para presentarlo el próximo 13 de diciembre en Córdoba, donde actuará en el Quality Espacio, en uno de los shows más esperados por sus seguidores.

El cruce entre Rosalía y Ángela Torres ya quedó registrado como uno de los momentos más emotivos del año, uniendo talento, admiración y la magia única que solo la música en vivo puede generar.