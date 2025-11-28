En un partido que tuvo como claro dominador a Pérfora de Plaza Huincul, que dominó todo el trámite de del juego, le ganó a Independiente de Neuquén por 87 a 63, en el marco de la segunda semifinal del torneo PreFederal de básquet, que se jugó en el estadio "Piti" Claris.

Ahora la serie está igualada y todo se definirá en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno de Neuquén capital, el domingo a las 20, sin público, por los incidentes producidos el domingo pasado. En la final ya espera Pacífico, se impuso en el cruce a Centro Español de Plottier por 2 a 0.

Nahuel Vicentín (22), Santiago Candia (18) y Luca Chiapella (15 y 9 rebotes) encabezaron la ofensiva de Pérfora, que se mostró cómodo desde la conducción de Ignacio Claris (9 y 11 asistencias) y Julián Ruiz (7 y 6 asistencias).

Del otro lado, solo Julián Fedele (14) y Lautaro Riego (13) superaron el doble dígito. A diferencia de lo que había pasado el martes, Pérfora controló a Carlos Paredes en el perímetro y a Joaquín Marcón en el poste bajo para encaminarse a la victoria.

Por la Permanencia

Los dos cruces también están igualados. En "El Nido" El Biguá superó a Atlético Regina por 75 a 57 y la serie vuelve a "La Calderita" de avenida Rivadavia en La Perla del Valle,

En General Roca, gran victoria de Deportivo sobre Del Progreso, en el enfrentamiento con más morbo de todos, ya que en duelo de equipos de la ciudad, uno deberá jugar para mantener la categoría y no descender. Los "Naranjas" superaron a su tradicional rival por 63 a 55 y se jugará en el Gímena Padín.

Ambos partidos irán, también el domingo

Ascenso

Petrolero Argentino de Plaza Huincul y Club Plottier definirán el título de la segunda categoría, con un premio mayor, no solo será campeón de la divisional, sino que además jugará la Liga Federal 2026. En tanto, el perdedor, irá con el equipo que gane el cruce de la ronda campeonato por la permanencia.